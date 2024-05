Stand: 10.05.2024 09:19 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Toter bei Feuer in Idstedt gefunden

Während der Löscharbeiten in einem Wohnhaus in Idstedt (Kreis Schleswig-Flensburg) haben nach Angaben der Leitstelle Helfer eine tote Person gefunden. Weitere Einzelheiten sind derzeit noch unklar. Gestern früh hatte laut Feuerwehr zunächst ein Schuppen gebrannt. Die Flammen breiteten sich schnell auf das Wohnhaus aus. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden und mehr als 100 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2024 06:00 Uhr

Vatertag weitestgehend ruhig verlaufen

An Vatertag hat die Polizei verstärkt Alkoholkontrollen im Straßenverkehr durchgeführt. Auch die Wasserschutzpolizei hat die Fahrer von Motorbooten überprüft. Nach Angaben der Polizei gab es bei den Kontrollen keine Aufälligkeiten. Die Polizei im Land war am Vatertag besonders an beliebten Treffpunkten präsent, um dafür zu sorgen, dass es ruhig bleibt. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2024 08:30 Uhr

Flensburg: Vorbereitungen für Rumregatta laufen

In Flensburg laufen die Vorbereitungen für die Rumregatta. Die Stände haben bereits seit Donnerstag geöffnet. Am Freitag erwartet der Museumshafen 60 bis 70 historische Schiffe, die bis zum Sonntag in Flensburg bleiben werden. Weil die Promenade seit November abgesackt ist, läuft die Veranstaltung nun auf engstem Raum am Nordertorkai in Höhe Volksbad. Den Standort Hafenspitze, wo landseitig mehr Platz ist, habe man verworfen, erklärt Frank Petry vom Historischen Hafen. Die Hafenspitze wäre zu klein, um die großen Schiffe unterzubringen. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2024 16:30 Uhr

