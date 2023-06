Stand: 27.06.2023 07:40 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Umfrage: Menschen unzufrieden mit den Kirchen

Etwas mehr als die Hälfte der befragten Kirchenmitglieder aus Schleswig-Holstein ist unzufrieden. Ein Viertel denkt darüber nach, auszutreten. Das ergab eine Umfrage von #NDRfragt, an der etwa 3.100 Community-Mitglieder aus Schleswig-Holstein teilgenommen haben. NDRfragt wollte von den Teilnehmenden - sowohl katholisch als auch evangelisch - wissen, wie zufrieden sie mit der Kirche sind. 52 Prozent gaben an, dass sie eher nicht oder überhaupt nicht zufrieden sind. Einige stört der Umgang mit Kirchengeldern und sie finden, die Kirche gehe intransparent mit Missbrauchsfällen um. Zufriedene Kirchenmitglieder finden es gut, dass die Kirche bedürftige Menschen unterstützt. Knapp die Hälfte der Befragten aus Schleswig-Holstein sagt dazu, dass Kirche in schwierigen Lebensphasen hilft. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2023 08:00 Uhr

Ein Jahr Schwarz-Grün in SH: Opposition beklagt Stillstand

Nach einem Jahr Schwarz-Grün hat Schleswig Holsteins Landesregierung am Montag Bilanz gezogen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) betonte, bei Themen wie den LNG-Terminals, den Windkraft-Ausbau und die Ansiedlung von Firmen sei man viele Schritte vorangekommen. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) sagte, man habe in der Regierung gut miteinander gearbeitet und viel geschafft. SPD-Fraktionschef Thomas Losse-Müller betonte, Schwarz-Grün sei sich nur einig darin, dass sie die Macht erhalten wollen. Lars Harms vom SSW sagte, für ihn habe ein Jahr Schwarz-Grün "Stillstand" bedeutet. Christopher Vogt von der FDP kritisierte, Ministerpräsident Güntherziehe sich aus dem landespolitischen Tagesgeschäft zurück. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2023 06:00 Uhr

Fliegerbombe wird heute in Kiel-Schreventeich entschärft

Im Kieler Stadtteil Schreventeich wird heute eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Rund 3.000 Menschen müssen deshalb bis 16 Uhr ihre Häuser verlassen haben. Die Stadt richtet eine Notunterkunft in der Käthe-Kollwitz-Schule ein, die ab 15 Uhr geöffnet wird. Mehrere Straßen werden gesperrt. Das Städtische Krankenhaus befindet sich in der Nähe, aber außerhalb der Sperrzone. Die B76 bleibt eingeschränkt befahrbar, allerdings wird die Abfahrt Kronshagen Süd in Richtung Eckernförde gesperrt. Die Veloroute 10 für Radfahrer ist zwischen Hasseldieksdammer Weg und Kronshagener Weg nicht passierbar. Die 250 Kilo-Bombe war bei Bauarbeiten in der Langenbeckstraße in der Nähe einer Schule entdeckt worden. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2023 06:00 Uhr

Brände in Kuden, Ahrenviöl und Pinneberg

In der Nacht zum Dienstag haben mehrere Brände die Feuerwehren beschäftigt. Nach Angaben der Leitstelle hat in Kuden im Kreis Dithmarschen ein Reetdachhaus gebrannt, ebenso auch in Ahrenviöl im Kreis Nordfriesland. An beiden Orten war die Feuerwehr noch am Dienstagmorgen für Nachlöscharbeiten im Einsatz. Verletzt wurde niemand. In Pinneberg hat in der Nacht ein Friseurladen gebrannt. Die Polizei kann dort nach eigenen Angaben Brandstiftung momentan nicht ausschließen. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2023 06:00 Uhr

Wetter: Wechseln bewölkt mit Schauern bei bis zu 21 Grad

Heute Morgen und im Verlauf des Tages bleibt es wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern. Ab dem Nachmittag lassen die Niederschläge nach und es gibt mehr Sonne. Die Temperaturen erreichen 19 Grad auf Eiderstedt (Kreis Nordfriesland) und 21 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg). Teilweise kann es windig werden, vor allem an den Küsten und dort, wo es Schauer und Gewitter gibt. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2023 06:00 Uhr

