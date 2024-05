Stand: 09.05.2024 11:31 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

SHs Polizei kontrolliert Vatertags-Ausflügler

Die Polizei in Schleswig-Holstein ist heute mit vielen Beamten im Einsatz, um dafür zu sorgen, das Vatertagsfeiern nicht aus dem Ruder laufen. Dabei geht es laut Landespolizeiamt vor allem beliebte Treffpunkte wie den Großen Segeberger See (Kreis Segeberg), den Parkplatz "Utspann" in Bargteheide (Kreis Stormarn), den Kieler Schrevenpark oder Küstenorte im Kreis Plön. | NDR Schleswig-Holstein 09.05.2024 11:00 Uhr

Staugefahr zu Himmelfahrt

Rund um den Feiertag wird es wieder voll auf den Straßen im Land. Laut ADAC staut es sich typischerweise auf der A7 zwischen Hamburg und Flensburg. Außerdem könnten Bauarbeiten um das Kreuz Rendsburg dafür sorgen, dass es länger dauert. Auch auf der A1 zwischen Lübeck und Fehmarn (Kreis Ostholstein) gibt es mehrere Baustellen. Am Donnerstag werden durch das schöne Wetter viele Ausflügler unterwegs sein - zum Beispiel auf der A23 Richtung Westküste und Inseln. Wer Staus vermeiden will, sollte laut ADAC früh morgens oder spät abends fahren. | NDR Schleswig-Holstein 09.05.2024 11:00 Uhr

Unfall auf A24 bei Reinbek: Mann verletzte sich lebensbedrohlich

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 24 sind drei Menschen verletzt worden, einer davon lebensbedrohlich. Wegen eines vorausgegangenen Unfalls am Mittwochabend habe der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Reinbek und Witzhave (Kreis Stormarn) in Richtung Berlin gestockt, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen. Ein 52 Jahre alter Fahrer sei daraufhin auf das Auto einer 62-Jährigen aufgefahren und habe sich lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen. Ein zehnjähriges Kind, das sich mit ihm im Auto befand, sei bei dem Unfall schwer verletzt worden. Die 62-Jährige habe ebenfalls schwere Verletzungen erlitten. Alle drei seien in Krankenhäuser gebracht worden. Die A24 wurde den Angaben zufolge in Richtung Berlin für rund eineinhalb Stunden bis etwa 19.45 Uhr gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 09.05.2024 10:00 Uhr

Itzstedt: Feuer zerstört Haus und Scheune

Bei einem Feuer in Itzstedt (Kreis Segeberg) sind in der Nacht zu Donnerstag eine Scheune und ein Einfamilienhaus abgebrannt. Aus zunächst ungeklärter Ursache habe gegen 4.40 Uhr zunächst die Scheune in Brand gestanden, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen. Dann habe das Feuer auf ein Wohnhaus übergegriffen. Die Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass beide Gebäude abbrannten. Die dort wohnhafte Familie habe sich in der Nacht nicht im Haus befunden. Der Einsatz wurde gegen 6 Uhr beendet, hieß es. Über die Schadenshöhe konnte zunächst keine Angabe gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 09.05.2024 10:00 Uhr

Heringstage in Kappeln starten

Am Himmelfahrtswochenende feiert Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) zum 43. Mal die Heringstage. Eröffnet werden sie mit der traditionellen Heringswette nach dem ökunomenischen Gottesdienst in der St. Christopherus Kirche. Bei der Heringswette schätzen die Teilnehmenden das Gewicht eines gesamten Heringsfangs. Die Erlöse dieser Heringswette fließen in den Erhalt des Heringszauns. Die Stadt erwartet knapp 50.000 Besucherinnen und Besucher. Auf sie warten ein abwechslungsreiches Programm, unter anderem auf der Open Air Bühne mit Tin Lizzy und NDR 1 Welle Nord-Moderator Horst Hoof. Im Fokus stehen auch traditionelle Angebote, wie das Ziehen einer Lokomotive, das sogenannte Lok-Trekken. | NDR Schleswig-Holstein 09.05.2024 09:00 Uhr

Flensburger feiern Rumregatta

Zur Rumregatta laufen mehr als 60 historische Schiffe in den Flensburger Hafen ein. Die Spaßregatta, bei der immer der zweite gewinnt, startet am Sonnabend. Aber schon am Himmelfahrtstag sind die Buden geöffnet, die meisten Schiffe kommen aber erst am Freitag. Dann liefern sich mittags erstmal die kleinsten Boote Wettkämpfe bei der Lüttfischerregatta. Gleichzeitig nähern sich die großen Museumsschiffe bei der Flensborg Fjord Regatta ab Sonderburg. | NDR Schleswig-Holstein 09.05.2024 09:00 Uhr

Schleswiger Stadtwerke wollen mit Rückstauklappen vor Hochwasser schützen

Die Schleswiger Stadtwerke haben ein Konzept für einen besseren Hochwasserschutz präsentiert. Auslöser war das Jahrhundert-Hochwasser im vergangenen Oktober, das die gesamte Ostseeküste inklusive der Schlei erfasste. Für rund zwei Millionen Euro sollen innerhalb von zwei bis drei Jahren Rückstauklappen und Pumpen eingebaut werden, falls die Ratsversammlung zustimmt. Die Klappen und Pumpen können helfen, Zeit zu gewinnen, wenn der Pegel der Schlei knapp die 1,50 Meter erreicht. Das gesamte Schleiufer von der Fischersiedlung Holm bis zum Schloss Gottorf soll so geschützt werden. Schleswigs (Kreis Schleswig-Flensburg) Bürgermeister Stephan Dose (SPD) betonte, dass auch an der gut 30 Kilometer entfernten naturgeschützten Schleimündung etwas passieren müsse, um künftige Ostsee-Hochwasser einzudämmen. | NDR Schleswig-Holstein 09.05.2024 09:00 Uhr

Delfin-Besuch in Travemünde

In Lübeck-Travemünde schwimmt und springt sich gerade wieder ein ganz besonderer Gast in die Herzen der Besucher: ein Delfin. Ob es sich dabei tatsächlich um "Delle" handelt, der erst vor einem halben Jahr in Travemünde auftauchte, können Experten vor Ort nicht einhundertprozentig bestätigen. Wahrscheinlich sei das Tier auf der Suche nach Heringen in die Trave geschwommen, meint Dagmar Struß von der NABU-Landesstelle Ostseeschutz. Oft würden Delfine, die allein unterwegs sind, auch einfach Kontakt suchen. Trotzdem sollte man besser Abstand halten, rät Struß. Vor eineinhalb Jahren war ein Delfin an der Nordsee an Herz-Kreislauf-Versagen aufgrund des Lärms durch Motorboote gestorben. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2024 16:30 Uhr

Ab Freitag Akkuzüge zwischen Neumünster und Büsum

Am Mittwoch testet die Nordbahn ihren Akkuzug das letzte Mal auf der Strecke von Neumünster nach Büsum (Kreis Dithmarschen). Ab Freitag sollen die Batterie- dann die alten Diesel-Züge der RB 63 ersetzen. Eigentlich sollten auf der Linie bereits Akkuzüge fahren, allerdings gab es laut Nordbahn Probleme mit der Zugladestation in Heide. Hier sowie in Neumünster sollen die Züge ihre Batterien bei kurzen Zwischenstopps laden. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2024 08:30 Uhr

Das Wetter: Sonne und Wolken wechseln sich ab

Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab. In der Südosthälfte bleibt es länger heiter. In Nordfriesland und Angeln kann es gegen Abend stellenweise ein wenig regnen. Die Höchstwerte liegen bei 14 Grad in List auf Sylt sowie auf den Halligen und bei 20 Grad in Lauenburg. Die Abendtemperaturen um 18 Uhr liegen bei 13 Grad in Westerland und 19 Grad in Büchen. In der Nacht zum Freitag ist es wechselnd, zeitweise auch stärker bewölkt und meist trocken. Die Tiefstwerte liegen bei 11 Grad in St. Peter-Ording und bei 8 Grad in Schwarzenbek. | NDR Schleswig-Holstein 09.05.2024 08:00 Uhr

