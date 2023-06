Kiel-Schreventeich: 250-Kilogramm-Bombe entschärft Stand: 27.06.2023 19:34 Uhr In Kiel ist am Dienstag eine Fliegerbombe entschärft worden. Die Bombe war gut erhalten, sodass die Entschärfung recht schnell ging. Die Anwohnerinnen und Anwohner durften anschließend zurück in ihre Wohnungen und Häuser.

Experten des Kampfmittelräumdienstes in Kiel haben eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe entschärft. Sie war nach Angaben der Polizei bei Bauarbeiten an der Friedrich-Junge-Schule in der Langenbeckstraße im Stadtteil Schreventeich entdeckt worden. Der Detonator wurde erfolgreich gesprengt. Es handelte sich den Angaben zufolge um einen Heckzünder. Alle Straßensperrungen wurden wieder aufgehoben.

Entschärfung verzögerte sich um etwa eine Stunde

Die Entschärfung war eigentlich für Dienstag um 16 Uhr geplant, doch erst eine Stunde später kam die Freigabe für den Kampfmittelräumdienst. Nach NDR Schleswig-Holstein-Informationen hatten die Beamten einen Hinweis erhalten, dass sich eine ältere Dame noch in ihrer Wohnung aufgehalten haben soll. Die Polizei überprüfte den Sicherheitsbereich daher nochmal gründlich, ehe die Experten starten konnten. Doch dann ging alles ganz schnell. Die Bombe war in einem guten Zustand.

Dieses Gebiet war betroffen

Laut Polizei waren rund 3.000 Menschen betroffen. Welche Straßen im einzelnen in dem Schutzbereich lagen, listete die Stadt Kiel auf ihrer Internetseite auf. Als Ersatzunterkunft stand die Mensa der Käthe-Kollwitz-Schule in der Paul-Flemming-Straße 1 bereit.

Veloroute 10 war gesperrt, Einschränkungen auf der B76

Für den Zeitraum der Sperrung und Evakuierung wurden Straßensperren eingerichtet. Die Bundesstraße 76 blieb die ganze Zeit befahrbar, es gab jedoch Einschränkungen. Die Auf- und Abfahrt Kronshagen-Süd in Fahrtrichtung Eckernförde war für den Zeitraum der Entschärfung gesperrt. Die Abfahrt in Fahrtrichtung Plön war nicht betroffen. Von dort ging es allerdings nur in Richtung Kronshagen und Kiel-Mettenhof weiter. Für Radfahrerinnen und Radfahrer blieb die Veloroute 10 zwischen Kronshagener Weg und Hasseldieksdammer Weg gesperrt. Mittlerweile wurden alle Einschränkungen wieder aufgehoben.

AUDIO: Fliegerbombe in Kiel-Schreventeich entschärft (1 Min) Fliegerbombe in Kiel-Schreventeich entschärft (1 Min)

