Geschafft: Ida kommt mit ihren Kühen in Winnert an Stand: 30.06.2023 18:25 Uhr Ida Schmidt hat es geschafft: Die junge Frau aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde ist zu Fuß mit ihren zwei Kühen durch SH gewandert. Sechs Tage haben sie für die 65 Kilometer lange Strecke gebraucht.

von Peter Bartelt

Es ist ein Trio, das für Aufsehen sorgte: Ida Schmidt aus Jevenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde), die mit ihren zwei Kühen Gesa und Charly zu Fuß nach Winnert im Kreis Nordfriesland stiefelte. Am vergangenen Sonntag war sie vom elterlichen Hof gestartet. "Einfach so, ich wollte mit den beiden mal eine Tour machen und bin froh, dass alles geklappt hat", erzählt die 20-Jährige. Sechs Tage später ist sie nun an ihrem Ziel angekommen. Nach den 65 Kilometern waren die drei müde und froh, Winnert erreicht zu haben. "Es geht mit den beiden ja ziemlich langsam voran, und wenn sie keine Lust haben, dann legen sie sich einfach hin. Da kann ich dann auch nichts machen", so Ida.

Tiere vertrauen Ida

Die junge Frau betreut Gesa und Charly, seitdem sie Kälber sind. Sie zog sie auf - und die Tiere vertrauen ihrer Ziehmutter. "Wir mussten ja auch mit der Fähre über den Nordostseekanal. Überhaupt kein Problem, die sind da mit rauf und haben sich das nur angeguckt", berichtet Ida Schmidt. Zehn bis höchstens 15 Kilometer schafften die drei am Tag, dann mussten sie ihre nächste Station für die Nacht erreicht haben. "Das habe ich mir vorher alles organisiert. Mal jemanden gefragt, ob der einen kennt und dann ging das ganz problemlos. Landwirtschaft verbindet", verrät die junge Frau lachend.

Freude auf Zuhause

Das Gepäck für die Reise hatte sie ihren beiden Mädels auf den Rücken geschnallt. "Für die paar Tage brauche ich ja nicht viel und Gesa und Charly futtern einfach am Wegesrand, Kopf runter und sie sind glücklich", sagt sie. Ihr Ziel, Winnert in Nordfriesland, haben sie einen Tag früher erreicht als gedacht.

Jetzt wollen die drei erst einmal ausruhen. Am Sonnabend werden sie dann mit einem Transporter abgeholt und es geht zurück nach Jevenstedt. "Heute Abend bekommen wir erst mal alle drei was Schönes zu essen. Was es bei mir gibt, weiß ich noch nicht, aber Gesa und Charly freuen sich sicher am meisten auf eine saftige grüne Wiese und dann morgen auf ihr Zuhause", vermutet Ida.

Vermutlich wird es nicht die letzte Wanderung der Drei gewesen sein: Ida plant in diesem Jahr noch einen Ausflug nach St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) und im kommenden Jahr vielleicht eine längere Tour. "Lust hätte ich schon, mal sehen, was die beiden dazu sagen", meint sie.

