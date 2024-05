Stand: 08.05.2024 09:30 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Flaschenwürfe auf A215: Tatverdächtige frei

Nach den Flaschenwürfen am Autobahnkreuz Kiel-West sind die drei Tatverdächtigen wieder auf freiem Fuß. Am Montag hatte die Polizei einen 20-Jährigen und zwei 19-Jährige festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, Ende April mehrere Glasflaschen mit einer brennbaren Flüssigkeit angezündet und von einer Brücke auf die A 215 geworfen zu haben. Die Flaschen landeten auf einer Grünfläche und auf dem Standstreifen der Autobahnzufahrt. Laut Polizei sahen die Ermittler keinen Tötungsvorsatz. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2024 09:00 Uhr

Ab Freitag Akkuzüge zwischen Neumünster und Büsum

Am Mittwoch testet die Nordbahn ihren Akkuzug das letzte Mal auf der Strecke von Neumünster nach Büsum (Kreis Dithmarschen). Ab Freitag sollen die Batterie- dann die alten Diesel-Züge der RB 63 ersetzen. Eigentlich sollten auf der Linie bereits Akkuzüge fahren, allerdings gab es laut Nordbahn Probleme mit der Zugladestation in Heide. Hier sowie in Neumünster sollen die Züge ihre Batterien bei kurzen Zwischenstopps laden. | NDR Schleswig-Holstein 07.05.2024 08:30 Uhr

Polizei bereitet sich auf den Vatertag vor

Bei der Polizei in der Region laufen die Vorbereitungen auf den Vatertag. Ein besonderes Augenmerk haben die Beamten nach eigenen Angaben etwa auf den Kieler Schrevenpark, den Einfelder See in Neumünster und auf die Küstenbereiche im Kreis Plön. An der Badestelle am Trammer See in Plön hat die Stadt selbst vorgesorgt: Laut Bürgermeisterin Mira Radünzel (parteilos) wurde ein Sicherheitsdienst beauftragt, der unter anderem kontrolliert, dass dort keine Glasflaschen mitgebracht werden. In den vergangenen Jahren gab es dort unter anderem Probleme mit zerspiltterten Glasflaschen, die Stadt musste nach dem Vatertag regelmäßig viel aufräumen. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2024 08:30 Uhr

RE 72 und RB 73 fahren nur eingeschränkt

Auf der Bahnstrecke von Kiel nach Eckernförde kommt es wegen Sanierungsarbeiten zu Einschränkungen. Davon sind die Verbindungen der Nordbahn betroffen. Ab Freitag und den ganzen Mai hindurch fällt der RE 72 aus. Die RB 73 fährt nur vom Citti Park bis Schleibrücke Süd. Laut Nordbahn werden alle ausfallenden Verbindungen durch Busse ersetzt. Zwischen Kiel Hauptbahnhof und dem Citti Park pendelt einmal pro Stunde ein Schienenersatzverkehr. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2024 08:30 Uhr

Kiel bepflanzt Litfaßsäulen

In Kiel werden die Dächer von 22 Litfaßsäulen bepflanzt. Pro Säule entsteht so laut Stadt ein etwa zwei Quadratmeter großes Beet. Die bepflanzten Flächen sollen auch Lebensraum für Bienen und andere Insekten in der Stadt sein. Die Flächen würden sich auch weniger aufheizen, heißt es. Die eingesetzen Pflanzen sind laut Stadt immergrün und blühen von Mai bis Oktober. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2024 08:30 Uhr

Handball: THW muss gegen FC Barcelona spielen

Im Halbfinale der Handball-Champions-League bekommt es Rekordmeister THW Kiel mit dem FC Barcelona zu tun. Das ergab die Auslosung in Budapest. Das Final Four-Turnier findet am 8. und 9. Juni in Köln statt. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.05.2024 | 09:00 Uhr