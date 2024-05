Stand: 08.05.2024 09:18 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Staatsschutz ermittelt nach Feuer in Mölln

In Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) ermittelt der Staatsschutz nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus, in dem auch Geflüchtete leben. Laut Staatsanwaltschaft war in dem Haus aus in der Ratzeburger Straße in der Nacht zum Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Ein Mieter bemerkte, dass im Hausflur Gegenstände brannten und konnte das Feuer löschen, bevor sich die Flammen weiter ausbreiteten. Verletzt wurde niemand. Weil die Ermittler nicht ausschließen können, dass jemand das Feuer aus rassistischen Motiven gelegt hat, wird nun ermittelt. Wer Hinweise, etwa zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, soll sich bei der Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2024 08:30 Uhr

Schockanrufe in Ostholstein und Lübeck

Wieder haben sich in Ostholstein und Lübeck Betrügerinnen und Betrüger am Telefon als Polizeibeamte ausgegeben. Sie erzählten, ein naher Angehöriger habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und komme angeblich nur gegen Kaution frei. Darauf hereingefallen ist jetzt eine 78-jährige Frau aus Sereetz. Laut Polizei übergab sie an ihrer Tür teuren Schmuck an einen unbekannten Mann. Zeitgleich händigte eine 88-jährige Lübeckerin mehrere Zehntausend Euro an eine weibliche Tatverdächtige aus, ebenfalls nach einem Schockanruf. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2024 08:30 Uhr

ADAC warnt vor Staus auf A1 in Ostholstein

Zum Himmelfahrtstag sind vor allem Mittwoch und Donnerstag voraussichtlich wieder viele Kurzurlauber und Tagesausflügler unterwegs. "In Ostholstein kommt erschwerend hinzu, dass auf der Autobahn 1 reichlich gebaut wird. Es wird also zwischen Lübeck und Fehmarn zu massiven Behinderungen kommen", sagt ADAC-Sprecher Rainer Pregla. Es sei mit Wartezeiten von einer Stunde und mehr zu rechnen. Der ADAC rät deshalb, möglichst früh oder spät am Tag zu fahren. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2024 08:30 Uhr

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn)

