Erixx-Strecke Kiel-Lübeck: Erneut Zugausfälle angekündigt Stand: 27.06.2023 10:32 Uhr Ab dem 1. Juli bis zum 30. September fahren auf der Linie RE83 am Abend und in der Nacht Busse statt Bahnen. Der Grund: Erixx will seine Lokführer auf Akku-Zügen ausbilden.

Wer mit der Bahn zwischen Kiel und Lübeck unterwegs ist, muss sich ab 1. Juli auf Einschränkungen einstellen. Am Abend und in den Nachtstunden wird auf der Linie RE83 in beiden Richtungen für einige Fahrten ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, wie der Betreiber der Strecke, das Unternehmen erixx, mitteilte.

Konkret fallen folgende Erixx-Verbindungen aus

Montag-Freitag, 19.43 Uhr ab Kiel

Montag-Freitag, 21.06 Uhr ab Lübeck

Montag-Freitag, 22.43 Uhr ab Kiel

Montag-Freitag, 23.06 Uhr ab Lübeck

Montag-Freitag, 23.43 Uhr ab Kiel

Dienstag-Samstag, 0.06 Uhr ab Lübeck

Dienstag-Samstag, 0.43 Uhr ab Kiel

Dienstag-Samstag, 1.06 Uhr ab Lübeck

Die Fahrten werden durch Busse ersetzt.

Außerdem fahren laut erixx Züge 21029 und 21002 zwischen Kiel und Lübeck in beide Richtungen mit nur zwei anstatt drei Wagen.

Lokführer in Ausbildung statt auf der Schiene

Der Grund für die Einschränkungen ist nach Angaben des Betreibers, dass die Lokführer auf neuen batterie-elektrischen Zügen ausgebildet werden sollen. Deshalb seien zwischen Juli und September weniger Triebfahrzeugführer verfügbar, die auf der Strecke eingesetzt werden können. "Trotz einer Vielzahl von Rekrutierungsmaßnahmen konnte erixx Holstein bisher nicht ausreichend Personal akquirieren, um damit die Ausbildungszeiten zu kompensieren", sagte der technische Geschäftsführer Rainer Blüm. Man arbeite an Lösungen und bitte die Fahrgäste um Verständnis.

Ersatzverkehr soll Verlässlichkeit schaffen

Der Schienenersatzverkehr während der Ausbildungszeit soll die Zuverlässigkeit erhöhen und Ausfälle verhindern, erklärt Nicolai Volkmann, Kaufmännischer Geschäftsführer von erixx Holstein. Das habe bereits zum Jahresbeginn funktioniert. "Das Ersatzkonzept wurde unter Berücksichtigung des Fahrgastaufkommens erstellt, betrifft vornehmlich die Tagesrandlagen und kompensiert die gestrichenen Leistungen durch einen Ersatzverkehr mit Bussen", so Volkmann.

Auch auf der Linie des RB 76 zwischen Kiel und Kiel-Oppendorf müssen Fahrgäste sich noch bis Ende September auf Schienenersatzverkehr einstellen.

