Special Olympics World Games: Teams bereiten sich auch in SH vor Stand: 12.06.2023 08:47 Uhr Am kommenden Wochenende starten die Special Olympics World Games in Berlin. Es ist das weltweit größte inklusive Sportfest. Zu diesem Anlass gibt es auch in Schleswig-Holstein viele Veranstaltungen.

von Antje Kasemeyer

Vom 17. bis 25. Juni 2023 finden die Special Olympics World Games in Berlin statt - und damit erstmals in Deutschland. Es ist das weltweit größte inklusive Sportfest. Schon jetzt reisen viele der rund 7.000 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt an, werden im Vorfeld der Spiele in sogenannten Host Towns empfangen, bevor sich die Sportlerinnen und Sportler mit geistiger und mehrfacher Behinderung in der Hauptstadt Berlin in 26 Sportarten miteinander messen.

Schleswig-Holstein ist Gastgeber von fünf Delegationen. Die Hansestadt Lübeck empfängt rund 70 Athletinnen und Athleten aus Schweden, Norderstedt (Kreis Segeberg) beherbergt die Delegation aus Norwegen, in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) machen 12 Sportlerinnen und Sportler aus Qatar Station. Im Kreis Stormarn sind die Teilnehmenden aus Tadschikistan zu Gast und in Kiel das Team aus Bulgarien. Jede Host Town hat umfangreiche Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt, aber auch ein umfangreiches, buntes Rahmen-Programm entworfen, was allen Menschen offen steht. Hier eine Auswahl:

Kiel

Tägliches Schnuppersegeln im Camp 24/7 in der Sailing-City

Am Dienstag 13. Juni ab 16 Uhr Fackellauf durch Kiel: Start am Sporthafen Wik, Kiellinie - Landtag - Hiroschima-Park und 18.30 Uhr am Rathaus

Anschließend Entzünden der Special Olympics Flamme "Flame of Hope".

Lübeck

ALL INCLUSIVE - Dokumentarfilm: Vier Athletinnen und Athleten, die Reise ihres Lebens, ein Ziel: die Special Olympics World Games in Berlin im Sommer 2023 / Noch bis zum 20. Juni 2023 im Kommunalen Kino / Am 13. Juni jeweils um 18 Uhr und am 12. + 14. Juni jeweils um 20:30 Uhr

Am 13. Juni jeweils um 18 Uhr und am 12. + 14. Juni jeweils um 20:30 Uhr Feuer und Flamme für mehr Inklusion - Special Olympics bringt Olympisches Feuer nach Lübeck Dienstag, 13. Juni 2023, Beginn 16.00 Uhr in der Altstadt

Abschlusszeremonie: 18.00 Uhr am Holstentor

Buntekuh bewegt sich! Sommerfest des Familienzentrums Schaluppenweg

Mittwoch, 14. Juni 2023, Beginn 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Stadtteilpark Wiesental

Schleswig

Am Dienstag, den 13.06.23, gibt es eine Trainingseinheit mit Schülerinnen und Schülern der Dannewerk-Schule in der Sportart Rollschuhlaufen und um 14:00 Uhr findet ein öffentlicher Fackellauf statt.

Norderstedt

Am Mittwoch, 14. Juni, findet ein Olympischer Fackellauf von den Norderstedter Werkstätten aus in Richtung Rathausmarkt statt. Der Startschuss dazu fällt um 10.30 Uhr - am Ziel vor dem Rathaus wird um 11.15 Uhr ein Olympisches Feuer symbolisch entzündet werden. Norderstedter Schülerinnen und Schüler werden gemeinsam mit den Special-Olympics-Athletinnen und Athleten am Fackellauf teilnehmen.

Am Abend findet von 17 Uhr bis 21 Uhr im Stadtpark Norderstedt ein buntes und vielseitiges Fest mit den Sportlerinnen und Sportlern aus dem Gastland Norwegen statt, zu dem auch alle Norderstedterinnen Norderstedter herzlich eingeladen sind.

Landkreis Stormarn

Am Mittwoch, 14. Juni 2023, findet ein inklusives Sportfest für alle von 15-17 Uhr in Stormarnhalle in Bad Oldesloe statt. Angeboten werden verschiedene Sportarten wie Minigolf, Line Dance und Parcours.

Ab 17 Uhr startet ein besonderer Fackellauf der Special Olympics Flamme, an dem sich vier Staffeln mit jeweils 100 Sportlerinnen und Sportlern aus unterschiedlichen Sportvereinen beteiligen.

