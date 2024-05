Stand: 08.05.2024 08:53 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Ölförderung im Wattenmmer soll 2041 enden

Im Jahr 2041 soll das letzte Öl aus dem Boden des Wattenmeers geholt werden. Darauf haben sich das Umweltministerium und der Betreiber des größten deutschen Ölfelds, der deutsche Gas- und Ölproduzent Wintershall Dea, geeinigt. Der Rückbau der Bohrinsel Mittelplate solle in den 2030er Jahren vorbereitet werden, so das Ministerium. Genehmigungen für die Erschließung neuer Ölfelder in dem Gebiet soll es nicht geben. | NDR Schleswig-Holstein 07.05.2024 08:30 Uhr

Arbeiten zur B5-Verbreiterung im Zeitplan

Für die Verbreiterung der B5 zwischen Heide und Husum wird die Kreuzung Rothenspieker bei Tönning (Kreis Nordfriesland) derzeit zu einer Anschlussstelle umgestaltet. Für eine neue Brücke beziehungsweise deren Auffahrten schichten Bagger aktuell tonnenweise Sand auf. Gleichzeitig verdichten Arbeiter den Boden. Die Arbeiten laufen laut Landesbetrieb nach Zeitplan. 2026 soll der Abschnitt fertig sein. Anwohnende und der Bürgermeister fürchten dann jedoch eine Zunahme beim landwirtschaftlichen Verkehr in ihren Gemeinden. Mit der Verbreiterung werden auch diverse Einmündungen und Zufahrten zur B5 geschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 07.05.2024 08:30 Uhr

Ab Freitag Akkuzüge zwischen Neumünster und Büsum

Am Mittwoch testet die Nordbahn ihren Akkuzug das letzte Mal auf der Strecke von Neumünster nach Büsum (Kreis Dithmarschen). Ab Freitag sollen die Batterie- dann die alten Diesel-Züge der RB 63 ersetzen. Eigentlich sollten auf der Linie bereits Akkuzüge fahren, allerdings gab es laut Nordbahn Probleme mit der Zugladestation in Heide. Hier sowie in Neumünster sollen die Züge ihre Batterien bei kurzen Zwischenstopps laden. | NDR Schleswig-Holstein 07.05.2024 08:30 Uhr

