Stand: 08.05.2024 09:20 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

25 Verletzte nach Busunfall in Appen

In Appen ist am frühen Mittwochmorgen ein Linienbus aus bisher ungeklärter Ursache auf Höhe der Kaserne in den Graben gerutscht.Dabei wurden sechs Personen mittelschwer und 19 leicht verletzt, wie ein Sprecher der Leitstelle mitteilte. 23 Rettungswagen aus dem Kreisgebiet, drei Notärzte und ein Hubschrauber wurden für den Einsatz bereit gestellt. Auch aus Hamburg wurde Unterstützung angefordert. Für die Bergungsarbeiten bleibt die Hauptstraße zwischen Appen und Appen-Unterglinde weiter gesperrt, sagt die Polizei. Es bildeten sich lange Rückstaus. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2024 08:30 Uhr

Brandfalle gebaut: Haftstrafe wegen versuchten Mordes

Ein 29-Jähriger aus Rümpel (Kreis Stormarn) muss wegen versuchten Mordes für fünf Jahre und vier Monate in Haft. Das hat das Landgericht Lübeck am Dienstag entschieden. Weil es Streit mit dem Vermieter gab, hatte der Mann eine Art Brandfalle gebaut: Dafür legte er einen Pappkarton auf den Herd, schaltete alle Kochplatten an und drehte die Sicherungen heraus. Als der Vermieter später die Sicherung wieder einschaltete, kam es zu einem Brand, der aber rechtzeitig bemerkt wurde. Laut Richterin hat der 29-Jährige durch sein Handeln in Kauf genommen, dass auch seine Nachbarin und ihr Sohn verletzt werden. Der Verteidiger kündigte Revision an. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2024 08:30 Uhr

Janne Friederike Meyer-Zimmermann bei Spring- und Dressurderby

In Hamburg beginnt am Mittwoch das Deutsche Spring- und Dressurderby. Mit dabei sind auch sechs Reiterinnen und Reiter aus Südholstein. Vor allem für die Pinneberger Springreiterin Janne Friederike Meyer-Zimmermann ist das Turnier wichtig: Sie will sich erneut für Olympia beweisen. Das Deutsche Spring- und Dressurderby läuft bis Sonntag. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.05.2024 | 08:30 Uhr