Handball: Attraktive Champions-League-Gruppe für den THW Kiel Stand: 27.06.2023 12:33 Uhr Die Auslosung der Gruppen für die kommende Saison in der Handball-Champions-League hat dem THW Kiel anspruchsvolle Aufgaben beschert. Die "Zebras" treffen in der Gruppe A unter anderem auf den französischen Meister Paris St. Germain und den polnischen Spitzenclub KS Kielce mit dem deutschen Nationaltorwart Andreas Wolff.

Das ergab die Auslosung am Dienstag in Wien. Für die Kieler kommt es zu einem schnellen Wiedersehen mit zwei Weltstars, die den THW am Saisonende verlassen haben. Zu den Rivalen gehören Aalborg Handbold mit Torwart Niklas Landin und der norwegische Meister Kolstad IL mit Rückraum-Ass Sander Sagosen. Zudem trifft der deutsche Meister auf HC Zagreb aus Kroatien, Pick Szeged aus Ungarn und Eurofarm Pelister aus Nordmazedonien. Die Gruppenphase beginnt am 13./14. September.

Die jeweils ersten beiden Mannschaften beider Gruppen qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale, die Teams auf den Rängen drei bis sechs spielen in Überkreuzvergleichen die restlichen vier Plätze in der Runde der letzten Acht aus. Das Final-Four-Turnier steigt am 8./9. Juni 2024 in Köln.

Titelverteidiger SC Magdeburg bekommt es in Grupe B mit dem FC Barcelona aus Spanien, GOG Handbold (Dänkemark), KC Veszprem (Ungarn), Wisla Plock (Polen), SSA Montpellier HB (Frankreich), FC Porto (Portugal) und Celje Pivovarna Lasko (slowenien) zu tun.

