Badeunfall am Lanker See: Vierjähriger reanimiert

Badegäste haben am Sonntagnachmittag nach einem Schwimmunfall im Lanker See bei Schellhorn (Kreis Plön) ein vierjähriges Kind reanimiert. Laut Polizei war der Junge leblos im Wasser entdeckt worden. Ein Polizist und ein Kinderarzt, die beide zufällig am See waren, belebten den Jungen wieder. Ein Rettungswagen brachte das Kind in ein Krankenhaus nach Kiel. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2023 08:00 Uhr

Gutachten: Kliniken in SH "überwiegend gut" erreichbar

Die Kliniken in Schleswig-Holstein für Patientinnen und Patienten innerhalb von höchstens 30 Minuten zu erreichen. Das geht aus einem Gutachten der SPD-Nahen Friedrich Ebert Stiftung hervor. Schließen einzelne Krankenhäuser, könnte sich die Erreichbarkeit aber in einigen Regionen verschlechtern, meinen die Autorinnen und Autoren. Für die Versorgung der Patienten sind laut Gutachten etwa die Kliniken in Niebüll, Husum, Heide oder Brunsbüttel, sowie die Inselkliniken Sylt, Föhr-Amrum und Helgoland besonders wichtig. Das Gutachten wird heute Nachmittag offiziell vorgestellt. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2023 06:00 Uhr

Uetersen: Reetdachhaus niedergebrannt

In der Nacht zum Montag ist in Uetersen im Kreis Pinneberg ein Reetdachhaus in Brand geraten und vollständig zerstört worden. Rund 100 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr waren nach Angaben der Leitstelle vor Ort, erst am Montagmorgen war das Feuer gelöscht. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Feuer in der Straße Lohe kam, ist noch unklar. Eine Polizeisprecherin sagte NDR Schleswig-Holstein, Brandstiftung werde nicht ausgeschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2023 06:00 Uhr

Kieler Woche 2023 mit Besucherrekord

Mit einem großen Feuerwerk und einer Laser-Show ist die Kieler Woche 2023 am Sonntagabend zu Ende gegangen. Insgesamt haben nach Angaben der Veranstaltenden 3,8 Millionen Menschen die Kieler Woche besucht, das sind ähnlich viele wie im Rekordjahr 2015. Bei überwiegend gutem Wetter erlebten die Besucherinnen und Besucher sportliche Highlights mit 4.000 Seglerinnen und Seglern aus 47 Nationen, die traditionelle Windjammerparade und zahlreiche Konzerte. Gemessen an der Gästezahl gab es laut Polizei nur wenige Straftaten, es blieb überwiegend friedlich. Allerdings soll das Sicherheitskonzept für die Kiellinie nachbesprochen werden, dort war es teilweise so voll geworden, dass eine Einbahnstraßenregelung eingeführt wurde. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2023 06:00 Uhr

JazzBaltica: 18.000 Besucher in Timmendorfer Strand

Die Organisatoren des mehrtägigen Festivals JazzBaltica in Timmendorfer Strand bei Lübeck haben zum Abschluss am Sonntag ein positives Fazit gezogen. Bei den fast 40 Konzerten und Sessions seien die Musiker auf große Begeisterung gestoßen. Seit Donnerstag hätten bei meist bestem Sommerwetter rund 18.000 Besucherinnen und Besucher die Konzerte besucht, hieß es in einer Mitteilung. Fast zwei Drittel der Veranstaltungen fanden unter freiem Himmel statt und waren unentgeltlich. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2023 08:00 Uhr

Wetter: Erst sonnig, dann Regen, später wieder freundlich

Heute Vormittag bliebt es zunächst freundlich, dann wird es zunehmend bewölkt und es sind Schauer sowie einzelne Gewitter möglich. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 20 Grad auf Sylt, 24 Grad in Rendsburg und 28 Grad in Lauenburg. Am Nachmittag klingen die Niederschläge langsam ab, zum Abend wird es wieder freundlicher. Zeitweise wird es windig, vor allem an der Nordsee. In Schauer- und Gewitternähe sind auch Sturmböen möglich. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2023 06:00 Uhr

