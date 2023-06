Vier Tage voller Vielfalt: JazzBaltica feierte das Leben Stand: 26.06.2023 08:45 Uhr Am Wochenende hat am Timmendorfer Strand die JazzBaltica stattgefunden, wie gewohnt unter der Leitung von Nils Landgren. Viel Frauenpower und Posaunenlegende Fred Wesley zogen 18.000 Jazzbegeisterte in den Bann.

von Mauretta Heinzelmann

Die JazzBaltica ist Teil des Schleswig-Holstein-Musikfestivals mit insgesamt 39 Konzerten. Auf der Hauptbühne im Maritim Seehotel trat unter anderem Funk-Legende Fred Wesley auf, wie bei jedem Konzert begrüßt vom künstlerischen Leiter Nils Landgren - in der Hand seine rote Posaune: "This is the time to enjoy! Fred Wesley and The New J.B.s!"

"The Time to Enjoy", das Motto von Posaunenlegende Fred Wesley, der schon mit Count Basie, Tina Turner und James Brown spielte. Der beinahe 80-jährige US-Amerikaner brachte den Saal des Maritim zum Kochen, die Leute sangen und tanzten mit.

Fred Wesley versteht Musik als Friedensmission

"I want to deliver my message of peace to the world. We could have peace in the world, if we would just listen to each other, we could find peace. We all want peace, love and happiness", erklärte Wesley, der seine Musik auch als Friedensmission versteht, einfach durch pure Lebensfreude - und durch Zuhören.

Die Festivaltickets für die Jazzbaltica waren bereits im Winter ausverkauft. Seit 22 Jahren begeistert das Festival an der Ostsee, in diesem Jahr gab es wieder das volle Programm mit Kindermusikwerkstatt, Jazz-Gottesdienst und NDR Radio Stage. Schwerpunkt der Jazzbaltica waren Jazzfrauen und Blechblasinstrumente, zum Beispiel begeisterte die australische Posaunistin Shannon Barnett im Jazzcafé im Kurpark.

Von Bohuslän Big Band bis Camille Bertault

Aus Schweden kam die Bohuslän Big Band mit Arrangeur Vince Mendoza, aus Schweden Posaunistin Karin Hammar, aus dem Süden Europas die französische Ausnahmesängerin Camille Bertault und die 28-jährige hochschwangere spanische Trompeterin Andrea Motis.

Mehr als die Hälfte der Konzerte bei der JazzBaltica waren bei freiem Eintritt zugänglich, im Club - also der Bar des Maritim, draußen auf der Kurparkbühne, im Jazzcafé, im runden verglasten Pavillon und am Strand. Da mischten sich auch mal die Wellen, Wasservögel und Krähen mit der Musik.

Umjubeltes Konzert von Jazzpreisträgerin Lisa Wulff

Auf der JazzBaltica-Hauptbühne spielte Lisa Wulff, die in diesem Jahr als Bassistin des Jahres den Deutschen Jazzpreis erhielt, ein umjubeltes Konzert. Es war toll zu sehen, wie selbstverständlich großartige Musikerinnen wie Perkussionistin Izabella Effenberg, Schlagzeugerin Eva Klesse, Blechbläserin Hildegunn Oiseth und Pianistin Clara Haberkamp sich in ihren Projekten präsentieren.

Ella Burkhardt verzauberte auf der Strandbühne

Auch beim Nachwuchs ist weibliche Power angesagt: Die 21-jährige Ella Burkhardt hat in diesem Jahr den IB.SH Jazz Award erhalten, den Nachwuchspreis der JazzBaltica. Mit ihrem Vater Ingolf Burkhardt, Trompeter der NDR Bigband, Gitarrist Roland Cabezas und mit Nils Landgren verzauberte sie um Mitternacht auf der Strandbühne. Von den erleuchteten Balkonen des Maritim aus hörten Menschen dem Konzert zu, es gab Sternschnuppen.

Die Jazzbaltica 2023 hat einmal mehr, hier am Meer, den Beweis angetreten, dass Jazz eine der vielfältigsten Kunstformen unserer Tage ist, die den Augenblick und das Leben feiert, die Energie gibt, die Gemeinschaft stärkt, die gegenwärtige Themen widerspiegelt und Flügel verleiht.

