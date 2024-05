Stand: 20.05.2024 11:18 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Rettungsschwimmer starten in die Saison

An vielen Stränden im Norden starten die Rettungsschwimmer der DLRG und der DRK Wasserwacht in die Saison. Die ersten Stationen - etwa in Grömitz an der Lübecker Bucht (Kreis Ostholstein) oder in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) haben bereits seit Ende April geöffnet, sagt DLRG-Sprecher Martin Holzhause. Die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes ist auch schon an den ersten Stränden aktiv, wie am Lübecker Priwall. Saisonende ist für die letzten Stationen Anfang Oktober. | NDR Schleswig-Holstein 20.05.2024 11:00 Uhr

Deutscher Mühlentag in Schleswig-Holstein

Heute am Deutschen Mühlentag können sich Interessierte zahlreiche, zum Teil historische Windmühlen von innen anschauen. Bei uns im Land sind zum Beispiel die Windmühle "Fortuna" im Landschaftsmuseum Unewatt und die Windmühle "Nebel" auf Amrum (Kreis Nordfriesland) dabei. Im Freilichtmuseums Molfsee bei Kiel kann man sich gleich mit vier Windmühlen vertraut machen. Bei speziellen Führungen können Besucher mehr über die Technik der Bauwerke erfahren. | NDR Schleswig-Holstein 20.05.2024 10:00 Uhr

Aufstiegsfeier von Holstein Kiel

Holstein Kiel hat sich gestern mit einem 2:1 gegen Hannover 96 durchgesetzt. Da jedoch der FC St. Pauli sein Spiel ebenfalls gewonnen hat, verlassen die Störche die 2. Bundesliga auf dem zweiten Platz. Heute feiert die KSV ihren Aufstieg mit einer großen Party auf dem Rathausplatz in Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 20.05.2024 09:00 Uhr

Hemmingstedt: Bewohner sollen Trinkwasser abfüllen

Wegen eines Wasserrohrbruchs kommt es in Hemmingstedt (Kreis Dithmarschen) zu Störungen in der Trinkwasserversorgung. Das teilt die zuständige Leitstelle mit. An sechs Stellen sei es zu Rohrbrüchen gekommen. Die Leitungen sind seit dem frühen Morgen abgestellt. Die Bewohnerinnen und Bewohner in den betroffenen Straßen sollen das Trinkwasser bei Nachbarn oder Bekannten in Behälter abfüllen. | NDR Schleswig-Holstein 20.05.2024 08:00 Uhr

Kiel: Streit einer syrischen Großfamilie eskaliert

Am Sonntag Nachmittag wurden die Polizeibeamten zu einer Kleingarten-Anlage in Kiel-Wellingdorf gerufen. Zeugen berichteten, dass etwa 50 Personen in Streit geraten seien, sich schlugen und mit Gegenständen bewerfen würden. Die Polizei berichtete von einer unübersichtlichen Lage zu Beginn des Einsatzes. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf etwa 15 Personen, sie konnten die Lage schnell beruhigen. Vier Personen kamen verletzt in Krankenhäuser. Ein 19-Jähriger habe offenbar außerdem zwei Menschen mit einer vermutlich brennbaren Flüssigkeit übergossen, so die Polizei. Nach Angaben von Zeugen habe er die Flüssigkeit aber nicht anzünden wollen, und auch keine Gelegenheit dazu gehabt. Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aber wieder entlassen. Gegen ihn und weitere Beteiligte wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.| NDR Schleswig-Holstein 20.05.2024 08:00 Uhr

Das Wetter: Sonnig - gelegentliche Schauer möglich

Im Süden des Landes zeigt sich die Sonne nur gelegentlich. Gebietsweise sind Schauer und einzelne Gewitter möglich. Es kann auch zu Starkregen kommen. Richtung Norden wird es sonniger und trockener. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 bis 20 Grad an der Ostseeküste und 23 Grad auf Pellworm (Kreis Nordfriesland).

