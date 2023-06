Holstein Kiel beginnt Vorbereitung und holt Keeper Engelhardt Stand: 26.06.2023 17:48 Uhr Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat pünktlich zum Trainingsauftakt am Montag Torhüter Marcel Engelhardt verpflichtet. Wie die "Störche" mitteilten, erhält der 30-Jährige, der vom FSV Zwickau kommt, an der Förde einen Zweijahresvertrag.

Nach Marko Ivezic, Nicolai Remberg, Aurel Wagbe, Lase Rosenboom, Carl Johansson und Ba-Muaka Simakala ist Engelhardt bereits der siebte Neuzugang bei den Schleswig-Holsteinern. Der Keeper kennt sich im Norden aus, spielte bereits für den VfB Lübeck, die TSV Havelse und vor allem von 2013 bis 2021 bei Eintracht Braunschweig.

"Mit Marcel Engelhardt komplettiert ein erfahrener Mann unser Torwartteam, der uns mit seinen Qualitäten und seiner kommunikativen Art gut tun wird." Holstein-Geschäftsführer Uwe Stöver

"Marcel ist ein routinierter Mann, der dem gesamten Torhüter-Team, im Speziellem auch unseren Nachwuchs-Kräften, viel mit auf den Weg geben kann", erklärte Patrik Borger, Chef-Torwarttrainer der KSV. Vermutlich wird Tim Schreiber, bislang von RB Leipzig ausgeliehen, daher die Kieler verlassen. Aller Voraussicht nach gehen die "Störche" mit Thomas Dähne als Nummer eins in die Saison, dahinter dürften sich Timon Weiner und Routinier Engelhardt einreihen.

Kommt auch Japans Nationalstürmer Machino?

Medienberichten zufolge ist auch der achte Neuzugang so gut wie in trockenen Tüchern. Der japanische Nationalstürmer Shuto Machino soll vom japanischen Erstligisten Shonan Bellmare nach Kiel kommen. Der 23-Jährige erzielte in den beiden vergangenen Spielzeiten in der japanischen J-League 21 Treffer. Im Nationaltrikot schlagen zudem drei Tore bei fünf Einsätzen zu Buche.

Vor allem im Zusammenspiel mit Simakala könnte Machino für enormen neuen Schwung im Kieler Angriff sorgen: Simakala war in der vergangenen Saison mit 19 Toren und neun Vorlagen Top-Scorer beim Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück.

Wriedt und Arslan haben Kiel verlassen

Die sich anbahnende Machino-Verpflichtung hatte zuvor in der Kieler Offensive einiges ins Rollen gebracht. So wurde Kwasi-Okyere Wriedt an seinem Ex-Club VfL Osnabrück verliehen, Ahmet Arslan an den 1. FC Magdeburg abgegeben. Fin Bartels hat seine Karriere beendet, Fabian Reese ist zu Hertha BSC gewechselt.

Erstes Testspiel am Mittwoch

Nach dem Trainingsauftakt steht bereits am Mittwoch beim SSV Rantzau das erste Testspiel für die KSV-Profis an. Am 1. Juli gastiert das Team von Trainer Marcel Rapp beim SC Weiche Flensburg. Hochkarätiger werden die Gegner am 7. Juli (Zweitligist Hannover 96) und am 22. Juli (bei Champions-League-Teilnehmer Union Berlin).

Zweitliga-Saisonstart ist am 28. Juli, den Spielplan will die Deutsche Fußball-Liga am 30. Juni veröffentlichen. Vom 11. bis 14. August steht die erste Runde im DFB-Pokal an - Holstein Kiel tritt beim Oberligisten FC Gütersloh an - die zeitgenaue Ansetzung steht noch aus.

