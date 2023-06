Krankenhäuser in SH sind laut Studie gut erreichbar - noch Stand: 26.06.2023 05:00 Uhr Kliniken in Schleswig-Holstein sind laut einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung überwiegend gut erreichbar - innerhalb von maximal 30 Minuten. Das könnte sich aber ändern, wenn Häuser geschlossen werden.

In manchen Regionen, heißt es in der Studie, könnte ein Wegfall einzelner Kliniken zu einer deutlichen Verschlechterung der Erreichbarkeit führen. Als versorgungsrelevante Grundversorger nennen die Autoren der Studie etwa die Kliniken in Niebüll, Husum, Heide oder Brunsbüttel, sowie die Inselkliniken Sylt, Föhr-Amrum und Helgoland. Die Friedrich-Ebert-Stiftung ist eine politische Stiftung, die der SPD nahe steht.

"Weniger Kliniken könnten zu besserer Versorgung führen"

Unklar sei aber, heißt es in der Studie weiter, ob eine schlechtere Erreichbarkeit auch zu einer schlechteren Gesundheitsversorgung führt. Denn eine Standortkonzentration könne, etwa durch höhere Fallzahlen, zu einer besseren Versorgungsqualität führen. Und längere Wege könnten etwa durch Telemedizin umgangen werden.

