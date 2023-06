Uetersen: Feuer zerstört Reetdachhaus

Feuer zerstört Reetdachhaus in Uetersen Stand: 26.06.2023 08:24 Uhr In der Nacht zum Montag ist ein Reetdachhaus in Uetersen in Brand geraten. Rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten aus. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

Bis zum Montagmorgen waren rund 100 Helferinnen und Helfer der Freiwilligen Feuerwehr in Uetersen (Kreis Pinneberg) im Einsatz. Dort brannte in der Nacht ein Reetdachhaus in der Straße Lohe. Nach mehreren Stunden waren die Löscharbeiten beendet. Das Gebäude konnten die Einsatzkräfte jedoch nicht retten, es brannte vollständig nieder. Verletzt wurde den Angaben zufolge in niemand.

Polizei ermittelt zur Brandursache

Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Brandstiftung könne in diesem Fall nicht ausgeschlossen werden, sagte eine Polizeisprecherin NDR Schleswig-Holstein.

