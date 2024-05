Stand: 20.05.2024 22:51 Uhr News-Blog Aufstieg: St. Pauli und Holstein Kiel feiern wilde Partys

Pyro, Konfetti, Korso und eine Schale: Zweitliga-Meister St. Pauli in Hamburg und Holstein in Kiel haben am Pfingstmontag rauschende Aufstiegspartys gefeiert. Die großen Saisonabschluss-Feiern im Live-Blog bei NDR.de.

Der krönende Abschluss in Kiel: Feuerwerk mit Lasershow

Nach Schätzungen der Polizei feierten am Pfingstmontag etwa 20.000 Menschen in der Kieler Innenstadt ihre "Störche". Viele blieben bis zum Schluss, um zusammen mit der Mannschaft das Feuerwerk zu genießen.

VIDEO: Feuerwerk für Holstein Kiel (1 Min)

Bilder, Bilder, Bilder der Saison (und von den Aufstiegsfeiern)

Der FC St. Pauli und Holstein Kiel sind verdient in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Die besten Bilder der beiden Nordclubs aus dieser Spielzeit, die für beide Vereine und ihre Fans in den Partys am Pfingstmontag ihren jeweiligen Höhepunkt hatte.

Demo, Rathaus, Pyro-Party und die "Felge"

Der FC St. Pauli hat an verschiedenen Orten Hamburgs den Bundesliga-Aufstieg und die Zweitliga-Meisterschaft gefeiert. Der Höhepunkt: die Übergabe der Meisterschale an Kapitän Jackson Irvine.

VIDEO: FC St. Pauli feiert Aufstieg und Meistertitel (8 Min)

Eine ganze Stadt im Aufstiegsrausch

Tausende auf den Straßen, ein überfüllter Rathausplatz, eine riesige Balkonparty - und NDR Reporterin Andrea Schmidt war hautnah bei Holsteins Aufstiegsfeier in Kiel dabei.

Hürzelers großer Dank an die Fans

St.-Pauli-Coach Fabian Hürzeler bedankte sich ausgiebig bei den Anhängern der Braun-Weißen: "Was ihr in dieser Saison geleistet habt, wie ihr uns gepusht habt, wie ihr unterstützt habt - ihr seid dafür verantwortlich, dass diese Mannschaft aufgestiegen ist."

Neues vom Ausnahmezustand

Korso, Rathaus und Konfetti: Kiel feiert Holstein und seine Aufstiegshelden. Das Video zum Tage.

VIDEO: Ausnahmezustand in Kiel: Holstein feiert Bundesliga-Aufstieg (6 Min)

St. Pauli und die Pyro-Party vom Kiez

Die Reeperbahn "brennt": Die Mannschaft von St. Pauli entzündet die Feier am Spielbudenplatz auf ihre ganz eigene Weise.

VIDEO: Party pur auf dem Balkon des Schmidts Tivoli (1 Min)

Im Feiern schon jetzt erstklassig

Holstein Kiel hat mit Tausenden Fans eine rauschende Aufstiegsparty gefeiert und bewiesen, dass die KSV-Profis im Feiern schon jetzt erstklassig sind.

Stöver: "Haben uns in einen Rausch gearbeitet"

Der scheidende Sportchef ist überwältigt vom Kieler Aufstieg und dem Tag der gemeinsamen Feier.

VIDEO: Uwe Stöver: "Das ist überragend" (2 Min)

Timo Becker und die Playa de Holstein

"Als Aufsteiger hat man Sonderregeln und kann auch mal die Playa als Holsteinzone bezeichnen. Dann können wir auch mal draußen trinken. Und wenn nicht, gehen wir halt einen Tag in den Knast und kommen wieder raus." Holstein-Spieler Timo Becker

Die Krönung für die "Kiezkicker"

Demo, Rathaus und dann auf den Kiez: Der FC St. Pauli hat heute ausgiebig mit seinen Fans den Bundesliga-Aufstieg und die Meisterschaft in der 2. Liga gefeiert. Zum krönenden Abschluss gab es dann die "Felge".

Ein Präsident und seine Schale

Oke Göttlich nimmt die "Felge" mit zu den Fans auf dem Spielbudenplatz.

Konfettiregen für die KSV auf dem Kieler Rathausbalkon

Darauf haben alle gewartet: Die Mannschaft präsentiert sich den Fans auf dem Rathausplatz.

Alle Mann rauf da

Die Mannschaft von Holstein Kiel stürmt auf den Rathausbalkon.

VIDEO: Holstein-Spieler erobern den Rathaus-Balkon (1 Min)

Der. Moment.

VIDEO: Da ist die Schale! St. Pauli bekommt die Meistertrophäe (1 Min)

Rathaus-Trend 2024 in Kiel: der Fischerhut

Die KSV ist im Kieler Rathaus angekommen. Und das stilbewusst mit Holstein-Fischerhut.

VIDEO: Kiels Helden machen Party im Rathaus (1 Min)

Hürzeler: "Ein richtig schöner Tag"

Trainer Fabian Hürzeler jubelte auf dem Spielbudenplatz über seine Mannschaft, aber auch das Band mit den Fans: "Diese Einheit hat das am Ende ausgemacht. Ich bin voller Freude, richtig verarbeiten werde ich das erst in der Pause mit ein bisschen Abstand", sagte er. Die Party mit den Fans sei einfach "sensationell, ein richtig schöner Tag".

Holstein-Spieler kommen am Rathausplatz an

Der Korso ist beendet. Nach knapp vier Stunden. Nun geht es für die KSV-Kicker ins Rathaus.

St. Pauli hat die Schale

Die Mannschaft hat nach dem Demozug die Bühne auf dem Spielbudenplatz erreicht und die Schale - liebevoll "Radkappe" oder "Felge" genannt - für die Zweitliga-Meisterschaft überreicht bekommen. Um 17.54 Uhr reckte Kapitän Jackson Irvinedie Trophäe in die Höhe. Die Anhänger feierten die "Kiezkicker" mit Bengalos und lauten Gesängen.

Beim Überreichen der Medaillen an jeden einzelnen Spieler tat sich Philipp Treu als stimmgewaltiger Ansager und Einheizer hervor.

"Kalle" auf dem Kieler Rathausbalkon

Auch an Holsteins Ehrentag brilliert der YouTuber "Freshtorge" in seiner Rolle als Fußballexperte.

Sieht voll aus auf dem Spielbudenplatz

Auch in Hamburg warten die Fans auf die Ankunft St. Paulis zur gemeinsamen Feier - und natürlich auf die Übergabe der Schale an den Zweitliga-Meister. Für alle, die nicht dabei sein können, hier nochmal der Link zum Livestream des Clubs auf YouTube.

Hoch auf dem blauen Wagen

Niklas Niehoff und Lasse Rosenboom machen es sich auf dem Dach des Busses bequem. Gleich geht es für sie auf den Kieler Rathausbalkon.

VIDEO: Niehoff und Rosenbohm hoch oben auf dem Bus (1 Min)

Warum soll nur das Team einen Balkon-Moment haben?

Beste Aussichten für diese zwei Anhänger auf ihre Mannschaft in Hamburg.

2. Liga? St. Pauli und Holstein haben sie durchgespielt

Und die Hamburger haben ihren Festwagen entsprechend geschmückt.

Aufstiegsexpress? Bummelzug!

Kleine Zwischenzeit-Messung: Auch wenn "Aufstiegsexpress" auf dem Bus steht, so wirklich "expressig" ist die KSV heute nicht unterwegs. Die "Störche" sind mittlerweile schon drei Stunden unterwegs. Hier der Videobeweis aus dem Kieler Keller.

Einstimmen auf dem Rathausplatz in Kiel

Die Ankunft des Teams verzögert sich weiter. Mittlerweile geht die Polizei von einer Stunde Verspätung aus. Die Mannschaft würde dann gegen 17.30 Uhr auf die Bühne kommen. Der Stimmung unter den Fans tut das keinen Abbruch.

VIDEO: Fans auf dem Rathausmarkt proben schon Holstein Kiels Hymne (1 Min)

"Skipper" Irvine mit der Meister-Zigarre

St. Paulis Kapitän Jackson Irvine gönnt sich zur Feier des Tages ein wenig Rauchware. Alleine ist er damit nicht:

Es ist angerichtet auf dem Spielbudenplatz

Das Festival in Hamburg ist in vollem Gange, das Team soll ab 17.30 Uhr die Bühne betreten.

Polonaise Holsteinaise

Schöne Choreografien begleiten den Kieler Aufstiegstross - der allerdings laut Polizei auch schon eine Verspätung hat, die man sonst weniger von Bussen als von anderen Verkehrsmitteln kennt: ungefähr eine halbe Stunde.

VIDEO: Polonaise bei der Aufstiegsfeier von Holstein Kiel (1 Min)

Wichtige Info zur Holstein-Party: Rathausplatz in Kiel geschlossen

Der Rathausplatz in Kiel, wo die Mannschaft der KSV später auf die Bühne kommt, ist geschlossen. Dem Moderator zu Folge gibt es keinen Einlass mehr. Fans werden gebeten, zum Bootshafen zu gehen. Dort wird die Party auf Leinwand übertragen.

Der Demozug in Hamburg ist in Bewegung

Tausende Menschen sind in Hamburg dem Aufruf St. Paulis gefolgt und bei der Demo für Demokratie und Clubkultur unterwegs.

VIDEO: Tausende bei Demo für Demokratie dabei (1 Min)

Holstein "verzaubert" die Fans ...

... und diesen Mann ganz besonders: Seit Kindheitstagen ist er Werder-Fan - seit Längerem aber auch schon Kiel-Anhänger. Magische KSV.

VIDEO: Ausgelassene Stimmung auf dem Weg zum Kieler Rathaus (1 Min)

Gespanntes Warten auf das Team

In Kiel warten etwa 10.000 Menschen bei bestem Wetter auf dem Rathausplatz auf die Holstein-Mannschaft.

"St. Pauli, St. Pauli, St. Pauli"

Nach dem offiziellen Empfang im Hamburger Rathaus folgte der Empfang vor dem Rathaus - durch die Fans. Und mit ein bisschen mehr Konfetti.

VIDEO: St.-Pauli-Fans feiern ihre Helden am Rathaus (1 Min)

"Der Trainer hat seine Entscheidung getroffen ..."

... und für Jann-Fiete Arp hat es leider nicht für einen Platz im Kieler Partybus gereicht. Immerhin: Der 24-Jährige will sich "nächste Woche wieder anbieten".

VIDEO: Kein Kaderplatz im Bus - Fiete Arp auf dem Roller (1 Min)

Frühling auf Balkonien mit "Papp-Felge"

Der Rathausbalkon in der Hansestadt wird ja anders als in anderen deutschen Großstädten (also München) nicht übermäßig häufig für das Feiern sportlicher Errungenschaften in Anspruch genommen. Das sollte man ändern, sagt sich FCSP-Verteidiger Karol Mets und präsentiert den Fans schon mal die "Papp-Felge".

Hat hier jemand ein Taxi an den Rathausmarkt bestellt?

Auch Hamburg hätte dann Zeit für einen Korso. Die Fans haben für den geplanten Demonstrationszug zum Spielbudenplatz auf jeden Fall schon mal das richtige Gefährt.

Holocaust-Überlebender spricht auf St.-Pauli-Demo in Hamburg

Der Club hatte den Tag auch als Demonstration für Demokratie und Clubkultur ausgerufen. Auf dem Rathausmarkt war der Holocaust-Überlebende Ivar Buterfas-Frankenthal einer der Redner.

Korso interruptus: Ist etwa schon der Sprit ausgegangen?

Dann mal lieber schnell an die Tankstelle und nachladen. Ist ja noch ein Stück Weg.

Auf dem Dampfer der guten Laune

Gute Stimmung an Deck, gute Stimmung "an Land" in Kiel. Und jede Menge "Beiboote".

Draußen kann es regnen, stürmen oder schneien, ...

... im Hamburger Rathaus aber strahlen alle wie der Sonnenschein.

St. Pauli im Pech

Man könnte es musikalisch auch mit "Thunderstruck" von AC/DC sagen, aber wir probieren es mal mit Worten: Nach einem sonnigen Vormittag geht über Hamburg ausgerechnet mit Beginn der Feierlichkeiten ein heftiges Gewitter nieder. Aber heute kommt's vor allem aufs Gemüt an - und das dürfte bei Spielern, Staff und Fans sonnig sein.

Präsident Oke Göttlich aber ist das egal: "Lasst uns heute richtig schön feiern. Der Regen hört gleich auf. Dann gehen wir durch die Straßen mit euren Botschaften", sagte er bei der Auftaktkundgebung. "Scheiß aufs Wetter, wir machen weiter."

Gleich geht sie los, die wilde Fahrt ...

Die Holstein-Spieler wären dann soweit. Kiel auch?

VIDEO: Alle in den Bus: Auf die Plätze, fertig, Party! (1 Min)

In einer halben Stunde startet in Kiel der Korso

Die Route wird dann übrigens so aussehen.

Das Hamburger Rathaus ist braun-weiß ... beflaggt

In einer halben Stunde beginnt auf dem Hamburger Rathausmarkt die Demonstration des FC St. Pauli. Das Rathaus ist schon mal dem Anlass entsprechend beflaggt. Hier noch mal der Ablauf des Tages:



Ab 13.30 Uhr startet der künftige Bundesligist auf dem Rathausmarkt mit einer Demonstration für Demokratie und Clubkultur. Die Rednerinnen und Redner hat der Club hier aufgeführt.

Die Rednerinnen und Redner hat der Club hier aufgeführt. Ab 14 Uhr wird Bürgermeister Peter Tschentscher eine Delegation inklusive der Mannschaft im Rathaus empfangen.

Parallel dazu startet um 14.30 auf dem Spielbudenplatz ein vom Verein organisiertes Festival. Unter anderem werden dem Club zufolge folgende Künstler und Bands auftreten: König Boris, Thees Uhlmann, Le Fly, Bosse, Talco, Bangerfabrique. Um 15 Uhr redet der Holocaust-Überlebende Ivar Buterfas-Frankenthal auf der Demonstration.

Künstler und Bands auftreten: König Boris, Thees Uhlmann, Le Fly, Bosse, Talco, Bangerfabrique. Um 15 Uhr redet der Holocaust-Überlebende Ivar Buterfas-Frankenthal auf der Demonstration. Im Anschluss setzt sich der Demonstrationszug vom Rathaus in Richtung Gängeviertel und anschließend zum Molotow zu einer Abschlusskundgebung in Bewegung. Die Mannschaft soll dabei auf einem Wagen unterwegs sein.

Die Route: Rathausmarkt - Große Johannisstraße - Großer Burstah - Rödingsmarkt - Ludwig-Erhard-Straße - Holstenwall - Johannis-Brahms-Platz - Sievekingsplatz - Feldstraße - Neuer Kamp - Neuer Pferdemarkt - Budapester Straße - Simon-von-Utrecht-Straße - Holstenstraße - Reeperbahn

Rathausmarkt - Große Johannisstraße - Großer Burstah - Rödingsmarkt - Ludwig-Erhard-Straße - Holstenwall - Johannis-Brahms-Platz - Sievekingsplatz - Feldstraße - Neuer Kamp - Neuer Pferdemarkt - Budapester Straße - Simon-von-Utrecht-Straße - Holstenstraße - Reeperbahn Nach Ankunft der Demo-Teilnehmer wird das Team ab 17.30 Uhr die Bühne betreten. Dort findet auch die Übergabe der Meisterschale statt.

Der Eintritt ist frei.

Die Veranstaltung vom Spielbudenplatz wird ab 17.15 Uhr auf dem Streamingportal YouTube übertragen, teilte der Club weiter mit.

Frühes Kommen sichert gute Plätze ...

Das ist zumindest die Hoffnung von Zoe (l.) aus Preetz und Catrice aus Gettorf. Sie sitzen schon vier Stunden, bevor die Spieler von Holstein erwartet werden, vor dem Kieler Rathausplatz. "Wir wollen in die erste Reihe!" Die zwei haben Dauerkarten und sind wahnsinnig stolz auf die Mannschaft.

Günther: "Wird die Hölle los sein"

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther blickt der KSV-Aufstiegsparty mit großer Vorfreude entgegen. "Da wird die Hölle los sein. Im Landeshaus gab es vergangene Woche schon einen Vorgeschmack. Obwohl dort weniger Leute waren, als es am Montag sicher der Fall sein wird, war da eine Stimmung wie im Fußballstadion", sagte der CDU-Politiker dem Sport-Informations-Dienst. Für den Vergleich später hier nochmal die Eindrücke des vergangenen Dienstags im Parlament.

VIDEO: Empfang für Holstein Kiel bei Ministerpräsident Daniel Günther (1 Min)

Bitte des FC St. Pauli für die Demo: keine Nationalflaggen

Verletzte bei Auseinandersetzungen nach Hansa-Abstieg

Bei Auseinandersetzungen zwischen einigen Rostocker Anhängern und der Polizei nach dem Spiel des FC Hansa gegen den SC Paderborn am Sonntag (1:2) sind sechs Beamte und ein Club-Mitarbeiter verletzt worden. Fußball-Fans bewarfen nach Angaben der Polizei am Sonntag Sicherheitskräfte mit Knallkörpern. Die Verletzten hätten Knalltraumata erlitten. Ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sei aufgenommen worden.

Schon kurz vor dem Spielende waren in zwei Fan-Blöcken des FC Hansa Böller, Raketen und Pyros gezündet und auch aufs Spielfeld geworfen worden. Die Polizei habe entsprechende Strafanzeigen aufgenommen, teilte sie mit.

Offiziell bestätigt: Sander geht von Kiel nach Mönchengladbach

Was ein offenes Geheimnis war, hat Holstein Kiel nun auch offiziell kommuniziert: Kapitän Philipp Sander verlässt die "Störche" und wechselt zu Borussia Mönchengladbach.

Wolfgang Schwenke hat einen klaren Plan

Es gibt ja schlechtere Vorbilder, als das, das sich Kiels Geschäftsführer da nimmt.

VIDEO: Schwenke will mit Holstein Kiel "Freiburg des Nordens" werden (15 Min)

Kiels Aufstiegsparty ist auch der Abschied von Uwe Stöver

Auf dem Rasen in Hannover wurde der scheidende Holstein-Sportchef gestern schon ordentlich gefeiert, das dürfte heute noch mal mindestens eine Stufe mehr werden, wenn die KSV durch Kiel zieht.

Videos vom letzten Spieltag

Jubel, Trauer, Bedenkliches im Saisonfinale 2023/2024...

Kommentar zum Hansa-Abstieg: Ein selbstverschuldeter Tiefschlag

Der Frust ist groß, der Abstieg gleicht einem sportlichen und finanziellen Totalschaden. Der Club hat sich das selbst zuzuschreiben, meint Clemens Paulsen.

Bundesliga-Service-Post für Fans von St. Pauli und Holstein Kiel

Vielleicht schon mal dick im Kalender notieren: Der erste Spieltag der Bundesligasaison 2024/2025 wird vom 23. bs 25. August angepfiffen. Wann die DFL die Spielpläne veröffentlicht, steht noch nicht fest - Ende Juni vermutlich.

Ein großer Dank und eine klare Aufforderung

Irvine: "Gibt keine bessere Art, die Meisterschaft zu gewinnen"

St. Paulis Kapitän lobte nach der gewonnen Zweitliga-Meisterschaft die beiden Torschützen des Tages, Andreas Albers und Danel Sinani: "Es hätte keine bessere Art und Weise geben können, die Meisterschaft zu gewinnen, auch durch die beiden Jungs. Es zeigt die Energie im Team und auch, dass du jeden brauchst. Andreas und Danel haben nicht so viel wie andere gespielt, waren heute aber da und haben für große Momente gesorgt."

AUDIO: St. Paulis Kapitän Irvine überglücklich (2 Min) St. Paulis Kapitän Irvine überglücklich (2 Min)

Hansas Wehlend: "Schlechtes Zeugnis für uns, für den Verein"

Rostock muss in die Dritte Liga - und Anhänger sorgten für ein unwürdiges Saisonfinale mit Krawallen. Interimsvorstandschef Jürgen Wehlend nannte den Abstieg ein "Abbild der Saison".

VIDEO: Jürgen Wehlend und NDR Reporter Jan Didjurgeit zum Hansa-Abstieg (6 Min)

Selimbegovic: "Tut mir leid für alle, die den Verein im Herzen tragen"

FCH-Trainer Mersad Selimbegovic nach Hansas Gang in die Dritte Liga: "Es ist ein schwieriger Moment. Ich habe alles gegeben und am Ende hat es nicht gereicht. Es tut mir leid für alle, die diesen Verein im Herzen tragen."

AUDIO: Hansa-Coach Selimbegovic: "Es tut brutal weh" (3 Min) Hansa-Coach Selimbegovic: "Es tut brutal weh" (3 Min)

SCP-Coach Lukas Kwasniok: "Wenig Watt in der Birne"

Der Paderborner Trainer stand kurz nach dem Abpfiff unter dem Eindruck der Ausschreitungen im Ostseestadion und fand dafür ganz eigene Worte im Interview bei "Sky": "Wenn zu viele Menschen mit wenig Watt in der Birne den Laden übernehmen, haben wir ein Problem."

Kiels Rothe: Vorfreude auf die Party, aber unsichere Zukunft

Bei allen Aufstiegsfreuden ist bei der BVB-Leihgabe noch unklar, wie es weitergeht. Immerhin: Für morgen hat er einen klaren Plan - die Aufstiegsparty in Kiel.

Der "Skipper" übt schon mal für morgen

Trophäe in die Luft reißen? Jackson Irvine so: Ja! Die Aussichten für die Party auf dem Spielbudenplatz mit Übergabe der "Felge" morgen sind also gut.

Ist da etwa jemand ehrgeizig?

Er wollte die Schale, er bekommt die Schale: St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler freute sich nach dem Sieg in Wiesbaden über die Zweitliga-Meisterschaft - "für die Spieler, für die mitgereisten Fans, den Staff".

AUDIO: St. Paulis Trainer Hürzeler freut sich über Rang eins (3 Min) St. Paulis Trainer Hürzeler freut sich über Rang eins (3 Min)

Hamburger Meisterfreuden auf Wiesbadener Grün

Ausgelassene Freude bei St. Paulis Fans und der Mannschaft über Platz eins. Oder auch: schon mal gepflegtes Einstimmen für die gemeinsame Feier morgen.

Kiels Holtby freut sich auf Feier und Freizeit

Holstein Kiel hat zum Abschluss einer sensationellen Saison noch einmal gewonnen. Kapitän Lewis Holtby war nach dem 2:1 bei Hannover sehr zufrieden.

AUDIO: Kiels Holtby: "Ich bin froh, dass es vorbei ist" (3 Min) Kiels Holtby: "Ich bin froh, dass es vorbei ist" (3 Min)

Aus und vorbei: Hansa steigt ab

Trotz einer Führung verloren die Mecklenburger und müssen den bitteren Gang in die Dritte Liga antreten. Die Begegnung hatte kurz vor dem Ende lange unterbrochen werden müssen und stand kurz vor dem Abbruch, nachdem Raketen und Rauchbomben abgefeuert worden waren.

Weitere Informationen Fan-Krawalle und Pleite gegen Paderborn: Hansa ist abgestiegen Die Mecklenburger müssen die Zweite Liga nach drei Jahren verlassen. Gegen Paderborn verspielte Hansa eine 1:0-Führung. Am Ende überschatteten Krawalle das Sportliche. mehr

Spiel für vier Minuten noch mal angepfiffen ...

Nach knapp 30 Minuten kehren die Teams auf den Rasen zurück und bringen die Partie vor halbleeren Rängen zu Ende.

Spielunterbrechung nach Krawallen in Rostock

Hansa liegt zu Hause kurz vor dem Ende 1:2 gegen Paderborn zurück und steht vor dem Abstieg in die Dritte Liga. Die Partie ist unterbrochen, nachdem sehr viel Pyrotechnik gezündet wurde.

St. Pauli ist Zweitliga-Meister

Die Hamburger gewannen nach Rückstand noch in Wiesbaden und krönten sich zum Zweitliga-Meister.

Weitere Informationen FC St. Pauli siegt in Wiesbaden und ist Zweitliga-Meister Die Hamburger feierten nach Rückstand einen 2:1-Erfolg und verteidigten Platz eins vor Holstein Kiel erfolgreich. mehr

Meister-Post mit "Felge"

Kiel siegt in Hannover - bleibt aber Zweiter

Die "Störche" gewannen ihr Auswärtsspiel bei den Niedersachsen. Da St. Pauli zeitgleich in Wiesbaden gewann, reichte es aber nicht für den Zweitliga-Titel.

Weitere Informationen Holstein Kiel siegt bei Hannover 96 - und ist doch nur Zweiter Lange sah es im Fernduell mit St. Pauli so aus, als könnten die "Störche" doch noch Meister werden. Am Ende reichte der eigene Sieg nicht. mehr

... übrigens hatten sich die "Störche" in Hannover schon bei der Ankunft hübsch gemacht.

Das ist die Route des Kieler Aufstiegskorsos am Montag

Holstein-Party im Landtag - Daniel Günther glücklich

Liveband, Jubelstürme, Konfettiregen: So eine Party hatte der Kieler Landtag wohl noch nie erlebt. Als die Aufstiegshelden von Holstein Kiel am Dienstag das Parlament enterten, war auch Ministerpräsident Daniel Günther endgültig aus dem Häuschen. "Wir sind wahnsinnig stolz auf euch und trauen euch auch in der Ersten Liga alles zu", rief der Landesvater dem Team von Trainer Marcel Rapp zu. Der Aufstieg habe eine "Riesenbedeutung" für das Land", sagte Günther.

VIDEO: Empfang für Holstein Kiel bei Ministerpräsident Daniel Günther (1 Min)

Handball habe das Bundesland mit dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt seit Jahren im Sport repräsentiert, "Fußball hat aber natürlich noch einmal eine andere gesellschaftliche Breite. Das ist der Hammer, hat Ausstrahlungskraft und wird für Schleswig-Holstein ein Riesengewinn sein."

"Ich bin davon überzeugt - so stark, wie sie in der 2. Liga gespielt haben, dass sie absolut das Zeug haben, auch in der 1. Liga jede Mannschaft zu schlagen. Die haben Bayern hier weggehauen, warum sollten sie nicht andere Mannschaften auch weghauen? Ich traue ihnen alles zu, sie sind super aufgestellt." Ministerpräsident Daniel Günther

Am Pfingstmontag (20. Mai) plant die Landeshauptstadt Kiel dann eine Aufstiegsfeier. Sie soll auf dem Rathausplatz stattfinden.

Kommentar: Die Bundesliga darf sich auf St. Pauli freuen

Der FC St. Pauli hat den vorzeitigen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga geschafft. Mit einem unwiderstehlichen "Wir"-Gefühl, attraktivem Fußball und verdient. Fußball-Deutschland darf sich auf die "Freibeuter der Liga" freuen, meint NDR Reporter Matthias Dröge in seinem Kommentar.

