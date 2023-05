Stand: 25.05.2023 08:08 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Junger Mann stirbt bei Arbeitsunfall

Auf einem Bauernhof in Duvensee im Kreis Herzogtum Lauenburg ist ein tödlicher Arbeitsunfall passiert. Laut Polizei geriet am frühen Abend ein 19-jähriger Mann nach einem Sturz unter einen Düngerstreuer. Wie es genau dazu kommen konnte, muss noch ermittelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2023 08:00 Uhr

LNG-Terminal Brunsbüttel: Betreiber plant neue Lärmmessungen

Nach erneuten Beschwerden von Anwohnern über Lärm sind in den kommenden Tagen am schwimmenden Flüssiggas-Terminal in Brunsbüttel erneut Messungen geplant. Das hat Umweltstaatssekretär Joschka Knuth (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Die Grenzwerte für Lärm wurden laut Landesamt für Umwelt Ende März überschritten, als ein Propangas-Tanker entladen worden war. Erst vor wenigen Tagen ging das Terminal in den Regelbetrieb. Damit sei es deutlich leiser geworden, so das Ministerium. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2023 07:00 Uhr

Prozess um versuchten Mord startet in Flensburg

Vor dem Landgericht in Flensburg muss sich ab heute ein 62 Jahre alter Mann verantworten. Die Anklage wirft ihm vor, im Dezember vergangenen Jahres in der gemeinsamen Wohnung versucht zu haben seine Frau zu erwürgen. Nach heftiger Gegenwehr gelang ihr die Flucht. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2023 06:30 Uhr

Rückzug der Haushaltssperre: Opposition beantragt Sondersitzung

Nach der Ankündigung von Finanzministerin Monika Heinold (Grüne), die erst vergangene Woche verhängte Haushaltssperre bereits in der kommenden Woche wieder aufheben zu wollen, verlangt die Opposition Aufklärung über die Haushaltspolitik der Landesregierung. SPD, FDP und SSW beantragten gemeinsam eine Sondersitzung des Parlaments in der kommenden Woche. Die kurzfristige und für die Opposition völlig unerwartete Verhängung einer vorläufigen Haushaltssperre habe zu großer Verunsicherung in der Bevölkerung sowie bei Vereinen und Verbänden geführt, heißt es in dem gemeinsamen Antrag. Während die Präsidentin des Rechnungshofes, Gaby Schäfer, die Haushaltssperre nach wie vor für unangebracht hält, verteidigte Heinold den Ausgabenstopp erneut. Es sei das richtige Instrument gewesen, um sich neu zu sortieren. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2023 06:00 Uhr

Konferenz der Justizminister in Berlin: Von der Decken fordert Konsequenzen aus Brokstedt

In Berlin findet heute und morgen die Konferenz der Justizminister statt. Schleswig-Holsteins Ressortchefin Kerstin von der Decken (CDU) geht zuversichtlich in das Treffen: Sie rechnet mit Zustimmung für Anträge aus ihrem Land. Gemeinsam mit Hamburg fordert von der Decken darin etwa, als Konsequenz aus der tödlichen Messerattacke von Brokstedt die Meldewege zwischen Behörden zu vereinfachen. In einem anderen Antrag geht es darum, eine bessere Datengrundlage zu schaffen - und einen Überblick über Straftaten mit Messern zu bekommen. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2023 06:00 Uhr

Tag des vermissten Kindes: Initiative fordert Einsatz von Cell Broadcast

In Schleswig-Holstein werden immer wieder Kinder und Jugendliche als vermisst gemeldet. Laut Landeskriminalamt tauchen die meisten zwar schnell wieder auf - Entführungs- oder andere Notfälle sind eher selten. Doch wenn es zu solchen Akut-Situationen kommt, gilt es nach Angaben der Initiative "Vermisste Kinder" schnell zu sein. Zum heutigen Tag des vermissten Kindes fordert die Initiative, dass Vermisstensuche und Zeugenaufrufe künftig über den Warndienst Cell Broadcast geteilt werden. Dies habe den entscheidenden Vorteil, dass praktisch jeder Smartphone Nutzer - sofern er eingewilligt hat - die Meldung aus dem Cell Broadcast erhält. Gleichzeitig könne man sehr detailliert und genau vorgehen, erklärt Lars Bruhns von der Initiative. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2023 06:00 Uhr

Flensburg: Brief an Habeck sorgt für Einsatz der Feuerwehr

In einer Polizeiwache in Flensburg gab es gestern große Aufregung: Nachdem ein an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck adressierter Umschlag mit einem unbekannten weißen Pulver dort abgegeben worden war, wurde das gesamte Revier geräumt. Der Brief war ursprünglich in Habecks Wahlkreisbüro eingegangen. Wegen des verdächtigen Inhalts alarmierten die Beamten die Feuerwehr. Nach drei Stunden beendeten die Helfer ihren Einsatz. Um was für ein Pulver es sich handelte, wird nun weiter untersucht. Vermutet wird, dass es sich um feinen Sand handelt. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2023 06:00 Uhr

Wetter: Viel Sonne - kein Regen

Heute gibt es neben längerem Sonnenschein auch einige Wolken oder wolkige Phasen, dabei bleibt es aber trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland) und 19 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg). Es weht schwacher bis mäßiger, an der Nordsee in Böen starker West- bis Nordwestwind. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2023 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.05.2023 | 07:00 Uhr