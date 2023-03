Sanierung der Holtenauer Hochbrücken in Kiel beginnt Stand: 07.03.2023 17:29 Uhr Heute haben die Reparaturarbeiten der bei einer Kollision mit einem Frachter beschädigten Holtenauer Hochbrücken über den Nord-Ostsee-Kanal in Kiel begonnen. Den Startschuss gab Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) bei einem Ortstermin.

Nach Angaben des Verkehrsministeriums konzentrieren sich die Arbeiten auf die gut 50 Jahre alte Olympiabrücke, die bei dem Unglück am 30. November deutlich schwerer beschädigt wurde als die parallel verlaufende jüngere Prinz-Heinrich-Brücke. "Angesichts der kniffeligen technischen Herausforderungen an dem 51 Jahre alten Bauwerk rechnen unsere Fachleute hier mit mindestens 15 Wochen Bauzeit, sodass wir absehbar zur Kieler Woche wieder auf beiden Kanalquerungen Verkehr ermöglichen können", erläuterte Staatssekretär Tobias von der Heide.

Umleitung über die Prinz-Heinrich-Brücke

Der Verkehr rollt derzeit in beide Richtungen über die Prinz-Heinrich-Brücke. Die Olympiabrücke, über die normalerweise der Verkehr nach Norden läuft, ist gesperrt. Für Autofahrer werde es während der Sanierungsarbeiten aber keine zusätzlichen Behinderungen geben. Das teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr mit. Der Fuß- und Radweg auf der Olympiabrücke muss für die Bauarbeiten gesperrt werden. An der Stelle wird ein Gerüst an die Brücke gehängt. Verkehrsminister Madsen sagte am Dienstag, dass nach jetzigem Stand die Reparatur der Olympiabrücke gut 3,4 Millionen Euro kosten werde.

Reparatur der zweiten Hochbrücke nach Kieler Woche

Nach der Kieler Woche - Ende Juni - werde die Prinz-Heinrich-Brücke in Angriff genommen. "Unser Ziel ist eine Befahrbarkeit beider Brücken zur Kieler Woche", sagte der Staatssekretär. Allerdings seien benötigte Baustähle und Beschichtungsstoffe derzeit schwer zu beziehen. Für die Prinz-Heinrich-Brücke wird das Sanierungskonzept derzeit entwickelt. Die Kosten hierfür sind laut von der Heide derzeit nicht seriös prognostizierbar. Während der Arbeiten dort soll der Verkehr auf die Olympiabrücke umgelegt werden.

Nur eine Brücke kann jeweils saniert werden

Der Ausleger eines Krans auf einem Schiff hatte am 30. November beide Teile der Holtenauer Hochbrücke beschädigt. Mittlerweile hat der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr für die Olympiabrücke ein Sanierungskonzept erarbeitet. Die Ausschreibung ging an ein Unternehmen aus Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen). Die Arbeiten können überwiegend nur nacheinander ausgeführt werden, so von der Heide. Zudem können wegen der beengten Verhältnisse im Brückenkörper nur wenige Leute arbeiten.

Falls alles planmäßig verläuft, soll der reguläre Verkehr frühestens im Herbst wieder ohne Einschränkungen rollen.

