Fall Brokstedt: Justizminister einigen sich auf Konsequenzen Stand: 25.05.2023 19:06 Uhr Es ist eine Lehre aus der Messerattacke von Brokstedt: Die Behörden sollen nach dem Willen des Landes Schleswig-Holstein besser miteinander kommunizieren. Vorschläge dazu sind bei der Justizministerkonferenz in Berlin gut angekommen.

von Constantin Gill

Nach der tödlichen Gewalttat in einem Zug in Brokstedt (Kreis Steinburg) hatte die Aufarbeitung vor allem Kommunikationspannen zutage gefördert. So hatte es Kritik am Austausch der zuständigen Behörden gegeben. Schleswig-Holsteins Justizministerin Kerstin von der Decken (CDU) hat deshalb auf der Frühjahrskonferenz ihrer Amtskolleginnen und -kollegen verschiedene Anträge eingebracht, um die Kommunikation zwischen den Behörden zu verbessern.

Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein wurde am Donnerstag allen Vorschlägen auf der Konferenz zugestimmt. "Es geht nicht darum, zusätzliche Meldepflichten zu schaffen - es geht darum, die Kommunikation zu verbessern", hatte von der Decken im Vorfeld der Konferenz erklärt.

Justizministerin: "Das bisherige System ist fehleranfällig"

Schleswig-Holstein brachte zusammen mit Hamburg zwei Anträge ein. Darin geht es um den Austausch zwischen Strafverfolgungsbehörden und Strafgerichten einerseits und den zuständigen Ausländerbehörden und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge andererseits. Das bisherige System, sagt von der Decken, sei fehleranfällig. "Da wird eine E-Mail gesendet, ein Brief, ein Fax. Jede Ausländerbehörde hat ein anderes E-Mail-Postfach, eine andere Faxnummer."

Vorschlag: Meldewege sollen vereinfacht werden

Stattdessen schlug von der Decken eine bundesweite Eingangsstelle für Mitteilungen in Straf- und Bußgeldsachen gegen Ausländerinnen und Ausländer vor - also eine Art zentrales Postfach, an das Meldungen gehen - und von dort aus an die zuständigen Behörden. "Damit wir diese Fehler im Kommunikationsprozess mithilfe der Digitalisierung weitestgehend vermeiden können", so die Ministerin.

Auch härtere Strafen für Messerangreifer sind als Konsequenz denkbar. Zunächst will von der Decken aber eine bessere Datengrundlage. In einem gemeinsamen Antrag mit Baden-Württemberg sprach sich Schleswig-Holstein dafür aus, dass geklärt wird, wie häufig es zu Messerangriffen kommt. "Wir möchten wissen: Haben die Taten mit Messern tatsächlich zugenommen? Oder ist das nur eine gefühlte Zunahme? Gibt es gewisse Muster, die man dort erkennt?"

Von der Decken: "Haben Verantwortung, alles zu tun"

Auf Basis dieser Datengrundlage wolle man dann entscheiden, sagt von der Decken, "ob wir etwas am Strafrecht ändern müssen oder nicht" - oder ob man eher bei der Prävention oder woanders ansetzen müsse.

Von der Decken weiß aber auch, dass sich mit den Maßnahmen nie alle Taten verhindern ließen. "Aber wir haben eine Verantwortung gegenüber dem Bürger, dass wir alles das tun, was in unserer Macht steht, um solche Taten zu verhindern."

Zwei Tote, fünf Verletzte nach Messerangriff

Am 25. Januar soll der mutmaßliche Brokstedt-Täter Ibrahim A. im vollbesetzten Regionalzug von Kiel nach Hamburg wahllos auf die Reisenden eingestochen haben. Eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger starben durch die Messerattacke. Fünf weitere Menschen wurden verletzt. Kurz vor der Tat war Ibrahim A. aus einer Haftanstalt in Hamburg entlassen worden.

