Verdacht auf sexualisierte Gewalt gegen Kinder: Durchsuchungen in SH

Stand: 25.05.2023 11:54 Uhr

Bereits am Mittwoch fanden in ganz Schleswig-Holstein Durchsuchungen wegen des Verdachts auf Besitz und Verbreitung von sexualisierter Gewalt gegen Kinder statt. Objekte wurden vor allem in Kiel und Umgebung durchsucht.