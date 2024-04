Stand: 25.04.2024 09:05 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

CAU in Kiel als besonders fahrradfreundlich ausgezeichnet

Die Christian-Albrechts-Universität (CAU) zu Kiel wird am Donnerstag als fahrradfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet. Der Fahrrad-Club ADFC Schleswig-Holstein übergibt der Universität am Donnerstag den "Gold-Status". Unter anderem gebe es überdachte, beleuchtete Abstellanlagen, heißt es in der Begründung für die Auszeichnung. Seit zehn Jahren habe die Universität ein Mobilitätskonzept, so Jan Voß vom ADFC. "Das zeigt sich auch bei den vielen Neu- und Umbaumaßnahmen, die auf dem Campus stattfinden. Da werden in den Neubauten Duschen eingebaut, oft auch Fahrradkeller, Umkleiden." In Schleswig Holstein gibt es noch sechs weitere zertifizierte Arbeitgeber, zwei davon ebenfalls mit Gold-Status. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2024 08:30 Uhr

Schwerer Unfall am Hauptbahnhof in Kiel

Am Kieler Hauptbahnhof ist am Mittwoch ein 79-jähriger Mann schwer verletzt worden. Die Polizei sagt, dass ein Linienbus den Mann erfasst habe. Er sei gestrauchelt und wollte sich am wartenden Bus abstützen als dieser losfuhr. Der Mann kam schwer verletzt ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2024 08:30 Uhr

Veranstaltungsreihe zur Natur in SH startet in Neumünster

Am Donnerstag startet in Neumünster der Schleswig-Holsteinische "Aktionsmonat Naturlerlebnis roh". Die Eröffnung findet auf der alten Obstwiese im Norden der Stadt statt. Im Mai stehen über 800 Ausflüge und Exkursionen in die heimische Natur auf dem Programm, sagt Paulina Spiess vom Bildungszentrum für Natur und Umwelt. Mal könne das ein Spaziergang, mal eine Fahrradtour sein, so Spiess. Alle Aktionen sind auf der Organisationswebseite zu finden. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2024 08:30 Uhr

Handball Champions League: THW Kiel verliert gegen Montpellier

Der THW Kiel steht im Kampf um den Einzug in das Finalturnier der Handball-Champions League vor dem Aus. Der deutsche Rekordmeister verlor am Mittwochabend das Viertelfinal-Hinspiel beim französischen Vertreter Montpellier mit 30:39. Im Rückspiel in einer Woche braucht der THW Kiel in eigener Halle nun ein kleines Handball-Wunder. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2024 05:30 Uhr

