Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Stadtwerke Lübeck wollen eigenes Rechenzentrum einrichten

Die Stadtwerke Lübeck arbeiten an einem ersten eigenen Rechenzentrum für Unternehmen und Verwaltungen. Das teilte das Unternehmen mit. Die ersten 500 Server stehen künftig in einer ehemaligen Trafostation, die nicht mehr gebraucht wird. Im September sollen die Rechner einsatzbereit sein, sagte Christoph Schweizer aus der Führungsetage der Stadtwerke Lübeck Gruppe NDR Schleswig-Holstein. Ziel sei es, für Stadtwerke-Kunden eine regionale Möglichkeit zu schaffen, ihre Server und IT-Systeme unterzubringen. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2024 08:30 Uhr

Unfall bei Stockelsdorf mit mehreren Verletzten - Ursache unbekannt

Nach einem schweren Unfall zwischen Dissau und Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) ist die Ursache noch unklar. Laut Polizei soll am Mittwochmittag ein 89-jähriger Fahrer mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt sein. Der Wagen des 89-Jährigen landete im Graben. Die Feuerwehr musste die Fahrerin des entgegenkommenden Autos mit Spezialwerkzeug befreien. Sie und ihre Beifahrerin wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Auch der mutmaßliche Unfallfahrer kam in die Klinik. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2024 08:30 Uhr

Regionalliga Nord: Aufstiegschancen für Phönix Lübeck

In der Fußball-Regionalliga hat der 1. FC Phönix Lübeck am Mittwochabend einen wichtigen Sieg errungen. Die Lübecker gewannen 2:0 beim SSV Jeddeloh. Phönix Lübeck steht nun auf dem zweiten Tabellenplatz und hofft auf den Aufstieg. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2024 08:30 Uhr

Neuer Sand für weggespülte Ostseestrände

Tourismusorte an der Ostsee stellen aktuell Strandabschnitte wieder her, die die schwere Sturmflut im Herbst weggespült hatte. Im Kreis Ostholstein wird in Großenbrode laut Bürgermeister Peer Knöfler (CDU) Sand aus der Fahrrinne des Hafens gebaggert und durch ein Rohr an Land gespült. In Heiligenhafen wäre das Aufspülen zu aufwändig und kostspielig, heißt es vom Tourismusservice. Deshalb wurde der Sand mit 400 Lkw-Ladungen aus einer Kiesgrube in Malente geholt. In Timmendorfer Strand wird noch gearbeitet. Jede Gemeinde rechnet mit mehreren hunderttausend Euro, die in die Strände investiert werden. 75 Prozent soll das Land übernehmen. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2024 06:00 Uhr

