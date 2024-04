Stand: 25.04.2024 08:30 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Brunsholm: Fokus auf Mordvorwurf im Heilpraktiker-Prozess

Im Verfahren gegen einen angeblichen Heilpraktiker aus Brunsholm bei Esgrus (Kreis Schleswig-Flensburg) will sich das Landgericht Flensburg auf den Mordvorwurf konzentrieren. Der Mann steht im Verdacht, seine Ehefrau getötet zu haben. Die Vorwürfe zu mutmaßlichen Sexualdelikten an Frauen will das Gericht fallen lassen. Die Strafen hierfür würden neben der Strafe für den Mordvorwurf laut Gericht nicht beträchtlich ins Gewicht fallen. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2024 08:30 Uhr

Artenschutzzentrum Eggebek öffnet wieder

Amphibien- und Reptilienarten wie Rotbauchunke, Kreuzkröte, Laubfrosch oder die Zauneidechse gibt es hier - Zum 1. Mai öffnet das Artenschutzzentrum in Eggebek (Kreis Schleswig-Flensburg) im ehemaligen Tanklager der Bundeswehr am Stapelholmer Weg wieder seien Türen. Es kann täglich tagsüber besucht werden, der Eintritt ist kostenlos. Die zurückliegenden Monate wurden genutzt, um das Angebot für Besucherinnen und Besucher im Gebäude und auf der 1,5 Hektar großen Fläche weiter auszubauen, teilte der Kreis Schleswig-Flensburg mit. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2024 08:30 Uhr

