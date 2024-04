Stand: 25.04.2024 09:56 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Zwei Verletzte bei Feuer in Kisdorf

Beim Brand eines Hauses in Kisdorf (Kreis Segeberg) sind zwei Menschen verletzt worden. Zudem entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 250.000 Euro. In der Nacht zu Donnerstag hatte sich der Brand vermutlich in einer Sauna im Keller des Haues entwickelt, die Flammen breiteten sich schnell auf das gesamte Gebäude aus. Die beiden Verletzten kamen in eine Klinik. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2024 10:00 Uhr

Pinneberg: S3 fährt bald nur noch alle 20 Minuten

Der Bund stellt kein zusätzliches Geld für den regionalen Schienenverkehr zur Verfügung. Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) hatte schon vergangene Woche angekündigt, dass dann weniger Züge in Schleswig-Holstein fahren würden. Als erste Strecke davon betroffen ist die S3 zwischen Pinneberg und Hamburg, das hat das Verkehrsministerium auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mitgeteilt. Ab Dezember werden die Bahnen statt wie bisher alle zehn Minuten unter der Woche abends nur noch alle 20 Minuten fahren. Und auch sonnabends ab 15 Uhr und sonntags den ganzen Tag über gilt dann nur noch der 20-Minuten-Takt. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2024 08:30 Uhr

Stiftungsgründung für Erhalt von Lehrschwimmbecken in Ellerbek

Damit dass Lehrschwimmbecken der Gemeinde Ellerbek (Kreis Pinneberg) erhalten bleibt, möchte Heinz-Martin Timm von der CDU eine Stiftung gründen. Am Mittwoch gab es dazu eine erste Informationsveranstaltung. Die Stiftung soll zum Beispiel Reparaturarbeiten an der gut 50 Jahre alten Halle bezahlen. Anlass der Überlegung, eine Stiftung zu gründen, sei auch eine Studie der DLRG, laut der besonders Kinder aus ärmeren Haushalten nur selten schwimmen lernten, so Timm. "Es darf nicht am Geld liegen, ob Kinder schwimmen lernen können oder nicht." | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2024 08:30 Uhr

Zwischenfall in Pflegeheim in Bark soll politisch aufgearbeitet werden

Einen Tag nach dem großen Einsatz des Rettungsdienstes in einem Pflegeheim in Bark (Kreis Segeberg) soll der Vorfall politisch aufgearbeitet werden. Die Opposition hat das Thema auf die Agenda des Sozialausschusses des Landtags gesetzt. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch waren dutzende Einsatzkräfte zu dem Seniorenheim gefahren, um nach eigenen Angaben die Betreuung der Bewohner sicherzustellen, weil der diensthabende Nachtpfleger ins Krankenhaus musste. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2024 07:00 Uhr

Grill im Haus benutzt: Fünf Verletzte in Tornesch

In Tornesch im Kreis Pinneberg sind in der Nacht zu Donnerstag fünf Menschen verletzt worden, weil sie im Haus einen Grill anzündeten. Sie kamen laut Feuerwehr mit Kohlenmonoxid-Vergiftungen in eine Klinik. Darunter war auch ein elfjähriges Kind. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2024 07:00 Uhr

