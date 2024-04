Stand: 25.04.2024 07:30 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Zwischenfall in Pflegeheim in Bark soll politisch aufgearbeitet werden

Einen Tag nach dem großen Einsatz des Rettungsdienstes in einem Pflegeheim in Bark (Kreis Segeberg) soll der Vorfall politisch aufgearbeitet werden. Die Opposition hat das Thema auf die Agenda des Sozialausschusses des Landtags gesetzt. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch waren dutzende Einsatzkräfte zu dem Seniorenheim gefahren, um nach eigenen Angaben die Betreuung der Bewohner sicherzustellen, weil der diensthabende Nachtpfleger ins Krankenhaus musste. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2024 07:00 Uhr

Grill im Haus benutzt: Fünf Verletzte in Tornesch

In Tornesch im Kreis Pinneberg sind in der Nacht fünf Menschen verletzt worden, weil sie im Haus einen Grill angezündet haben. Sie kamen laut Feuerwehr mit einer Kohlenmonoxid-Vergiftung in eine Klinik. Darunter war auch ein elfjähriges Kind. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2024 07:00 Uhr

Ein Drittel der möglichen Offshore-Stromproduktion wird nicht genutzt

Windräder auf der Nordsee stehen immer öfter still. Das geht aus einer Statistik der Bundesnetzagentur hervor. Ein Drittel der möglichen Offshore-Stromproduktion, die in Schleswig-Holstein mit dem Stromnetz verknüpft ist, wurde im vergangenen Jahr nicht genutzt. Das ist deutlich mehr als in anderen Bundesländern. Hauptgründe sind laut Netzbetreiber Tennet und dem Energiewendeministerium Engpässe im Stromnetz. In Schleswig-Holstein ist es zwar derzeit gut ausgebaut, Flaschenhälse gibt es aber schon in Niedersachsen. Kräftige Leitungen nach Süddeutschland sind geplant, fehlen bisher aber noch. Deutschlandweit wurde im vergangenen Jahr etwa sechs Prozent der Windenergie abgeregelt. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2024 06:00 Uhr

Feuer in Einfamilienhaus in Kisdorf

In Kisdorf (Kreis Segeberg) brennt ein Einfamilienhaus. Das Feuer hat sich nach Angaben der Leitstelle in der Nacht vom Keller auf das gesamte Haus ausgebreitet. Zwei Menschen kamen ins Krankenhaus. Vermutlich hatte sich der Brand in einer Sauna entwickelt. Etwa 100 Einsatzkräfte sind vor Ort. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2024 06:00 Uhr

Brokstedt-Prozess: Psychiatrisches Gutachten zu Schuldfähigkeit wird vorgestellt

Heute findet am Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) einer der wichtigsten Termine im im Mordprozess um den tödlichen Messerangriff von Brokstedt statt. Laut Landgericht soll heute das psychiatrische Gutachten über den mutmaßlichen Täter vorgestellt werden. Es dürfte Hinweise darauf gegeben, ob der Angeklagte bei der Tat schuldfähig war oder nicht. Der mutmaßliche Täter soll zwei Menschen in einem Regionalzug erstochen und mehrere Menschen verletzt haben. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2024 06:00 Uhr

Neuer Sand für weggespülte Ostseestrände

Tourismusorte an der Ostsee stellen aktuell Strandabschnitte wieder her, die die schwere Sturmflut im Herbst weggespült hatte. Im Kreis Ostholstein wird in Großenbrode laut Bürgermeister Peer Knöfler (CDU) Sand aus der Fahrrinne des Hafens gebaggert und durch ein Rohr an Land gespült. In Heiligenhafen wäre das Aufspülen zu aufwändig und kostspielig, heißt es vom Tourismusservice. Deshalb wurde der Sand mit 400 Lkw-Ladungen aus einer Kiesgrube in Malente geholt. In Timmendorfer Strand wird noch gearbeitet. Jede Gemeinde rechnet mit mehreren hunderttausend Euro, die in die Strände investiert werden. 75 Prozent soll das Land übernehmen. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2024 06:00 Uhr

Handball Champions League: THW Kiel verliert gegen Montpellier

Der THW Kiel steht im Kampf um den Einzug in das Finalturnier der Handball-Champions League vor dem Aus. Der deutsche Rekordmeister verlor am Abend das Viertelfinal-Hinspiel beim französischen Vertreter Montpellier mit 30:39. Im Rückspiel in einer Woche braucht der THW Kiel in eigener Halle nun ein kleines Handball-Wunder. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2024 05:30 Uhr

Wetter: Stark bewölkt, vereinzelt Schauer und Graupelgewitter möglich

Heute ist es wechselnd bis stark bewölkt, hin und wieder zeigt sich ein wenig Sonne. Zunächst gibt es nur stellenweise, im Laufe des Tages vermehrte Schauer, einzelne Graupelgewitter sind nicht ganz ausgeschlossen. Die Höchstwerte liegen bei 8 Grad in Niebüll (Kreis Nordfriesland) und bis rund 10 Grad in Lübeck-Travemünde. Schwacher, teils mäßiger Wind weht aus Südost bis West. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2024 14:00 Uhr

