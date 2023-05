"Freie Dorfschule Lübeck" klagt gegen Entzug der Genehmigung Stand: 25.05.2023 16:35 Uhr Bei Überprüfungen der privaten "Freien Dorfschule Lübeck" waren wiederholt zu wenige Schüler und Lehrer anwesend. Das Bildungsministerium entzog der Einrichtung die Ersatzschulgenehmigung - nun klagt die Schule dagegen.

Die "Freie Dorfschule Lübeck" klagt gegen den Widerruf der Ersatzschulgenehmigung durch das Bildungsministerium. Das bestätigte ein Sprecher des Oberverwaltungsgerichts in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) am Donnerstag. Außerdem habe die Schule beim Gericht beantragt, die aufschiebende Wirkung der Klage wiederherzustellen. Das heißt, dass der Entzug der Genehmigung vom Gerichtsurteil abhängt und bis dahin nicht vollzogen werden kann. Ohne die Klage der Schule aus Lübeck müsste sie spätestens an diesem Freitag (26.5.) schließen.

Nach Angaben des Gerichts liegen insgesamt drei Klagen vor. Eine vom Montag richte sich gegen die Schulschließung und zwei später eingereichte Eilverfahren konkret gegen den Widerruf der Ersatzschulgenehmigung und gegen gestrichene Zuschüsse vom Land. Alle Klagen würden derzeit geprüft, heißt es weiter.

Schule argumentiert mit digitalem Lernkonzept

Über das Verfahren ist noch nicht entschieden, sagte der Sprecher. Das Ministerium hatte am 19. Mai die Genehmigung für die Schule widerrufen. Als Begründung wurde eine Häufung von Ungereimtheiten genannt. Unter anderem waren bei Kontrollen durch die Schulaufsicht wiederholt zu wenige Schüler und Lehrer anwesend. Die Schule argumentiert mit einem digitalen Lernkonzept, das genehmigt worden sei.

Schulaufsicht: Online-Lehre nur während Pandemie

Der Leiter der Schulaufsicht, Alexander Kraft, sagte, dass eine Schule, die digitales Lernen anbiete, in Schleswig-Holstein nicht möglich sei. Online-Lehre, wie sie während der Schulschließungen zur Zeit der Corona-Pandemie möglich war, ist ein Konzept, das nicht genehmigt werde. Das sei nur erlaubt gewesen, so Kraft, da Corona-bedingt der Schulbetrieb nicht aufrechterhalten werden konnte.

Die Schulleiterin Andrea Buchholz hatte bereits Anfang der Woche erklärt, dass sie politische Gründe hinter der Entscheidung vermutet und angekündigt, juristische Mittel einlegen zu wollen.

