Büsum: Feueralarm im DRK-Altenhilfezentrum

Im DRK-Altenhilfezentrum Ernst-Heinrich-Dethlefs-Haus in Büsum (Kreis Dithmarschen) hat es am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr einen Feueralarm gegeben. Daraufhin rückten knapp 30 Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen an. Im Flurbereich im zweiten Obergeschoss brannte eine Fußmatte. Wegen der starken Rauchentwicklung setzte die Feuerwehr einen Hochdrucklüfter ein. Zwei Bewohner mussten wegen einer leichten Rauchgasentwicklung medizinisch behandelt werden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte es sich um Brandstiftung gehandelt haben. Die Ermittlungen laufen. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2024 08:30 Uhr

Jobmessen für Geflüchtete in Heide und Itzehoe

In dieser Woche hat das Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit in Heide (Kreis Dithmarschen) zwei Jobmessen speziell für Geflüchtete aus der Ukraine, aber auch aus anderen Ländern angeboten. Eine fand in Heide und eine in Itzehoe (Kreis Steinburg) statt. Beide seien sehr gut angenommen worden, so Nils Zander, der diese Veranstaltungen organisiert. Etwa 100 Interessierte seien gekommen, um Informationen für einen beruflichen Neustart zu bekommen. Dabei ging es darum, erste Kontakte zwischen Arbeitgebern und möglichen Fachkräften zu knüpfen, so Zander. Die nächste Jobmesse ist bereits in Planung. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2024 08:30 Uhr

Itzehoer Bürgersteiggespräche für mehr Mitbestimmung

Wie soll Itzehoe (Kreis Steinburg) in Zukunft aussehen? Dazu können sich Bürger der Stadt bei sogenannten Bürgersteiggesprächen äußern. Die ersten Gespräche finden am Donnerstagmorgen auf dem Wochenmarkt statt, um 12 Uhr in der Kirchenstraße und um 15 Uhr im Wellenkamp. In der Vergangenheit hatte Itzehoe die Erstellung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) beschlossen. Dabei geht es um verschiedene Aspekte wie Wohnen, die soziale und grüne Infrastruktur, Wirtschaft, Umwelt, Kultur und Sport. Bei der Gestaltung soll die Bevölkerung helfen. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2024 08:30 Uhr

Brokstedt-Prozess: Psychiatrisches Gutachten zu Schuldfähigkeit wird vorgestellt

Heute findet am Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) einer der wichtigsten Termine im im Mordprozess um den tödlichen Messerangriff von Brokstedt statt. Laut Landgericht soll heute das psychiatrische Gutachten über den mutmaßlichen Täter vorgestellt werden. Es dürfte Hinweise darauf gegeben, ob der Angeklagte bei der Tat schuldfähig war oder nicht. Der Mann soll zwei Menschen in einem Regionalzug erstochen und mehrere Menschen verletzt haben. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2024 06:00 Uhr

