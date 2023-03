Stand: 03.03.2023 06:38 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Fridays for Future: Demos in vielen Städten in SH

Die Umweltschützer von Fridays for Future haben heute wieder weltweit zum Klimastreik aufgerufen. Auch in Schleswig-Holstein sind Demos geplant. Nach Angaben der Organisatoren wird unter anderem in Kiel, Lübeck, Neumünster, Rendsburg, Elmshorn und Bad Segeberg protestiert. Bundesweit sind es mehr als 200 Orte, in denen die Teilnehmer auf die Straße gehen wollen. Unter dem Motto #TOMORROWISTOOLATE (morgen ist es zu spät) fordern die Teilnehmer einen schnelleren und effizienteren Klimaschutz, ein Ende aller klimaschädlichen Subventionen, den deutschlandweiten Kohleausstieg 2030 und auch einen schnellstmöglichen Ausstieg aus Öl und Gas. | NDR Schleswig-Holstein 03.03.2023 06:00 Uhr

Tag des Artenschutzes: Stiftung Naturschutz freut sich über Erfolge

Zum Internationalen Tag des Artenschutzes hat die Stiftung Naturschutz eine positive Bilanz ihrer Arbeit gezogen. In den vergangenen beiden Jahren haben Naturschützer in Schleswig-Holstein unter anderem mehr als 257 Hektar Moorboden wieder vernässt. Laut Stiftung Naturschutz gelangen deshalb jetzt jedes Jahr etwa 2.200 Tonnen weniger CO2 in die Atmosphäre. Außerdem wurden mehrere 1.000 Quadratmeter insektenfreundliche Wiesen geschaffen und etwa 50 Teiche saniert oder neu angelegt. Besonders gefreut haben sich die Naturschützer darüber, dass mit dem fuchsbraunen Torfmoos eine lange verloren geglaubte Pflanzenart in Schleswig-Holstein wieder aufgetaucht ist. | NDR Schleswig-Holstein 03.03.2023 06:00 Uhr

35-Jähriger wegen Vergewaltigung vor Gericht in Itzehoe

Einem 35 Jahre alten Mann wird vorgeworfen, eine 19-Jährige vor einem Jahr in Pinneberg erst auf der Straße bedrängt und dann in einem Keller vergewaltigt zu haben. Die Frau konnte nach Angaben der Ermittler mit Hilfe eines Taxis ihrem Angreifer entkommen. Der mutmaßliche Täter floh und wurde im September auf einem Neustädter Campingplatz beim Einbruch in einen Wohnwagen von der Polizei geschnappt. Der Tatverdächtige befindet sich seitdem in der JVA Lübeck. | NDR Schleswig-Holstein 03.03.2023 08:00 Uhr

Sanierung des Wikingecks: Kreis will sich Geld vom Bund zurückholen

Am Abend hat der Haupt- und Finanzausschuss des Kreises Schleswig-Flensburg beschlossen, die Kosten für die Sanierung des verseuchten Areals von rund 30 Millionen Euro zunächst zu finanzieren. Es geht um die Fläche einer ehemaligen Dachpappenfabrik an der Schlei, die seit Jahrzehnten mit Giftstoffen verseucht ist. Noch vor gut zwei Jahren hatte der Bund zugesagt, 66 Prozent der Kosten zu übernehmen - inzwischen sollen es nur noch zwölf Prozent sein. Jetzt will der Kreis die Sanierung ausschreiben, die Finanzierung übernehmen und dann einen möglicherweise jahrelangen Rechtsstreit gegen den Bund führen. | NDR Schleswig-Holstein 03.03.2023 06:00 Uhr

Wegen Gewaltandrohungen fällt Unterricht für Ahrensburger Schüler aus

An der Gemeinschaftsschule Am Heimgarten und an dem Eric-Kandel-Gymnasium in Ahrensburg (Kreis Stormarn) fällt heute der Unterricht aus. Grund sind laut Polizei neue Schmierereien mit Gewaltandrohungen auf einer Schultoilette. Diese hätte es bereits Anfang der Woche gegeben. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts auf Störung des öffentlichen Friedens und Androhung von Straftaten, hieß es weiter. Betroffen sind insgesamt etwa 1.300 Schülerinnen und Schüler. | NDR Schleswig-Holstein 03.03.2023 06:00 Uhr

Klimaaktivisten blockieren Straße in Kiel

Demonstranten der Gruppe "Letzte Generation" haben gestern Nachmittag die Kaistraße in Kiel blockiert. Nach Angaben der Polizei klebten sich drei der fünf Teilnehmer fest - zwei von ihnen konnten schon nach wenigen Minuten gelöst und von der Straße geholt werden. Die Straßensperrung hielt danach nur einige Minuten an - dann wurde der Verkehr an dem letzten verbliebenen Festgeklebten vorbeigeleitet. | NDR Schleswig-Holstein 03.03.2023 08:00 Uhr

Schuldnerberatungsstellen haben alle Hände voll zu tun

Immer mehr Menschen in Schleswig-Holstein suchen Rat bei Schuldnerberatungsstellen. Nach Angaben der Koordinierungsstelle Schuldnerberatung in Rendsburg berichteten im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 knapp zwei von drei Mitarbeitern über eine steigende Nachfrage. In den Anfragen geht es vor allem um Mietschulden und die Stromrechnungen. Insbesondere die hohen Heizkosten seien für viele Menschen in Schleswig-Holstein nicht nur ärgerlich, sondern existenzbedrohend. Das trifft nach Angaben der Koordinierungsstelle längst nicht mehr nur Arbeitslose, sondern auch Erwerbstätige. | NDR Schleswig-Holstein 03.03.2023 06:00 Uhr

Wetter: Viel Sonne in SH

Vormittags ist es heiter bis wolkig, am Nachmittag setzt sich vielerorts die Sonne durch. Auch der Wind frischt dann auf. Während die Temperaturen morgens noch rund um den Gefrierpunkt liegen, wird es durch die Sonnenstrahlen schnell wärmer. Die Höchsttemperaturen liegen bei acht Grad in Pinneberg und in Rendsburg.

