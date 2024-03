Stand: 22.03.2024 12:03 Uhr Preetz: Geburtenstation schließt endgültig

Die Geburtenstation in der Klinik Preetz im Kreis Plön wird nicht wieder eröffnet. Das hat der Kreis mitgeteilt, nachdem der Kreistag am Donnerstag einen entsprechenden Plan des Aufsichtsrats der Klinik beschlossen hatte. Seit August 2022 war die Station bereits abgemeldet, weil es an Personal fehlte. Da die Station dennoch weiter Kosten verursacht hatte, gleichzeitig die Personalsituation aber nicht besser wurde, folgte nun die Entscheidung, die Geburtsklinik dauerhaft zu schließen, teilte Plöns Landrat und Aufsichtsratschef der Klinik, Björn Demmin mit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.03.2024 | 12:00 Uhr