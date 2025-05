Stand: 12.05.2025 16:40 Uhr Betrüger erlangen 100.000 Euro durch Schockanruf in Strukdorf

Unbekannte haben eine Frau aus Strukdorf (Kreis Segeberg) um Bargeld und Gold im Gesamtwert von über 100.000 Euro gebracht. Wie die Polizei am Montag berichtet, rief bereits am Donnerstag ein Mann bei der Srukdorferin an und gab sich als Staatsanwalt aus. Der Betrüger soll von einem schweren Verkehrsunfall erzählt haben, der von einer verwandten Person der Frau verursacht worden sein soll. Sie müsse jetzt eine Kaution zur Freilassung zahlen, so der falsche Staatsanwalt. Zwischen 17 und 19 Uhr am vergangenen Donnerstag soll dann ein Mann in einer roten Jacke, mit einem schwarzen Rucksack und einer Sonnenbrille gekommen sein, um Geld und Schmuck abzuholen. Er entfernte sich zu Fuß.

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die den Mann am vergangenen Donnerstag (8.5.) in Strukdorf gesehen haben. Laut den Beamten kommt es immer wieder zu dieser Betrugsmasche. Sie rät insbesondere jüngeren Familienangehörigen, ihre älteren Verwandten für das Thema zu sensibilisieren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg