Stand: 12.05.2025 12:57 Uhr Bäderbahn: Dachs sorgt für Sperrung und Probleme

Reisende und Pendler müssen auf der Strecke der sogenannten Bäderbahn in Ostholstein noch bis Donnerstag mit Umwegen rechnen. Im Bahndamm zwischen Haffkrug und Scharbeutz hatte offenbar zwischenzeitlich ein Dachs ein neues Zuhause gefunden. Nach Angaben der Deutschen Bahn hat eine Kontrolle am Morgen aber ergeben, dass das Tier nicht mehr vor Ort ist. Ein Jäger hatte das betroffene Gebiet mit seinem Hund abgesucht, so eine Sprecherin. Jetzt sollen die Höhlen verfüllt und die Eingänge verschlossen werden. Läuft alles nach Plan, kann die Sperrung der Bahnstrecke am Donnerstagmorgen aufgehoben werden, heißt es vom Unternehmen.

