Umweltministerium: Ölunfall am NOK zeichnete sich Tage vorher ab

Der große Ölunfall im Nord-Ostsee-Kanal in Brunsbüttel hat sich offenbar bereits Tage vorher angekündigt. Laut Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) musste schon Mitte vergangenen Monats Öl aus dem Wasser entfernt werden. Vier Tage später wurde dann im Elbehafen ein Schiff mit Rohöl entladen - und zwar über die kaputte Pipeline. Rund 300.000 Liter Rohöl verteilten sich im Kanal. Minister Goldschmidt will die Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft abwarten - und dann über Konsequenzen entscheiden. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2023 06:00 Uhr

Integrationskurse in SH über Monate ausgebucht

Nach Recherchen von NDR Schleswig-Holstein gibt es deutlich zu wenig Integrationskurs-Plätze, um Deutsch zu lernen. Durchschnittlich vier Monate mussten Interessentinnen und Interessenten zuletzt auf einen Platz warten, berichtete der Landesverband der Volkshochschulen. Die Situation sei sowohl für die Mitarbeitenden als auch für die zugewanderten Menschen frustrierend. Es fehle an geeigneten Räumen und Lehrkräften. Die AWO, die ebenfalls Integrationskurse anbietet, bestätigt: Die Lage ist angespannt. Die Wartezeiten betragen dort zwischen sechs und 18 Monaten. Vor allem auf dem Land sei der Mangel groß, sagte eine Sprecherin. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2023 06:00 Uhr

Prozessbeginn: Mit 670 Kilo Cannabis gehandelt

Ein Prozess um groß angelegten Handel mit Haschisch und Marihuana beginnt heute am Lübecker Landgericht. Dem Angeklagten wird vorgeworfen zwischen April und September 2020 von Reinbek im Kreis Stormarn aus mehr als 670 Kilogramm Cannabisprodukte verkauft zu haben. Die Drogen soll der Mann in Kisten zu jeweils 100 Kilogramm Inhalt durch eine Spedition aus Spanien bezogen haben. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2023 06:00 Uhr

Gewerkschaft sieht keine schnelle Lösung für Lokführermangel

Die Probleme auf der Bahnstrecke Kiel - Lübeck könnten sich nach Expertenmeinung auch auf das ganze Land ausweiten. Das Bahnunternehmen erixx Holstein hatte zuletzt wegen Lokführermangels einen Ersatzfahrplan eingerichtet. Der Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokführer, Claus Weselsky, sagte, die Firmen hätten es verpasst, rechtzeitig Nachwuchs auszubilden. Nun kurzfristig Lokführer aus dem Ruhestand zu holen, hält Weselsky für eine - so wörtlich - Schnapsidee. Wer länger keine Lok gefahren hat, müsse unter anderem erst eine Prüfung ablegen. Weselsky setzt eher auf die Ausbildung neuer Lokführer oder Umschulungsangebote der Arbeitsämter. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2023 06:00 Uhr

Opposition fordert mehr Personal für den Katastrophenschutz

Die Opposition will Nachbesserungen beim Katastrophenschutz in Schleswig-Holstein. SPD, FDP und SSW forderten gestern im Innen- und Rechtsausschuss im Haushalt zusätzliche Mittel für 15 Stellen bereitzustellen - so viele fehlen laut Landesfeuerwehrverband. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) räumte ein, dass aktuell zusätzlicher Personalbedarf im Katastrophenschutz besteht. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2023 07:00 Uhr

Traditioneller Neujahrsempfang der Landesregierung

Zum traditionellen Neujahrsempfang der Landesregierung sind am Mittwochabend rund 250 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sowie zahlreiche Diplomaten gekommen. Sie wurden vom schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) auf Gut Immenhof bei Malente (Kreis Ostholstein) begrüßt. Für viele Menschen sei das vergangene Jahr belastend gewesen, sagte Günther. In diesem Jahr gebe es aber Anlass für Zuversicht. So habe man in Schleswig-Holstein die Corona-Pandemie in großer Solidarität gemeistert. Stolz könnten die Bürger darauf sein, wie schnell und unbürokratisch Hilfe für die Ukraine und für Geflüchtete organisiert worden sei. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2023 08:00 Uhr

Hamburg legt nach Einigung zum Elbschlick Kehrtwende hin

Vor Weihnachten waren sich Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein noch einig: Zweieinhalb Millionen Kubikmeter Schlick aus der Elbe sollten in Höhe des Seezeichens "Tonne E3" in der Nordsee verklappt werden. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat nun allerdings eine Kehrtwende hingelegt und eine Verklappung vor der Vogelschutzinsel Scharhörn wieder ins Spiel gebracht. Die liegt etwa 30 Kilometer südöstlich der "Tonne E3". Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bekräftigte im NDR Interview, dass diese Option definitiv vom Tisch sei. Auch das Umweltministerium in Kiel wurde deutlich und teilte mit, dass eine Schlickdeponie vor Scharhörn eine ernsthafte Bedrohung für das Weltnaturerbe Wattenmeer mit riskanten Auswirkungen für die Pflanzen- und Artenwelt sei und deshalb rechtlich unzulässig, sagte der Sprecher. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2023 07:00 Uhr

Wetter: Erst Regen, später zum Teil auch Sonne

Vormittags fällt länger anhaltender Regen, bis zum Abend wechseln sich - zumindest in einigen Landesteilen - Sonne und Wolken ab. Es ist teilweise sehr stürmisch. Die Temperaturen steigen auf zehn Grad in Kiel und Pinneberg und auf acht Grad in Husum (Kreis Nordfriesland).

