Stand: 12.01.2023 10:09 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Nord-Ostsee-Kanal-Sperrung beschäftigt den Landtag

Die Sperrung des Nord-Ostsee-Kanals (NOK) hat am Mittwoch im Landtag den Umwelt- und Agrar-Ausschuss beschäftigt. Dabei wurden neue Details öffentlich. So wurde am 16. Dezember das erste Öl auf dem NOK in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) entdeckt. Dies sagte Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) im Ausschuss am Abend. Als das Öl beseitigt war, ging man dann davon aus, dass die Situation behoben sei, so Goldschmidt. Vier Tage später kam abends ein Schiff mit Rohöl am Hafen an. Beim Abpumpen des Öls über die dann später entdeckte kaputte Pipeline flossen dann rund 300.000 Liter Rohöl ins Wasser. Warum die Leitung kaputt ging, ist weiter unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln. Minister Goldschmidt will die Ergebnisse abwarten und dann entscheiden, ob Sicherheitsmaßnahmen oder Verordnungen angepasst werden müssen. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2023 08:30 Uhr

Pilotprojekt zur Videoüberwachung in Schlachtbetrieben

Nach dem Schlachtskandal in Flintbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) startet dort nun ein Pilotprojekt zur Videoüberwachung. Kreisveterinärin Manuela Freitag sagte: "Die Schlachtbetriebe und wir verstehen dieses Projekt als einen gemeinsamen Akt, um zu gucken: Wie können wir demonstrieren, dass der Tierschutz bei uns gut läuft?" Mit den Kameras soll festgehalten werden, wie geschlachtet wird. Vor knapp einem halben Jahr war in Flintbek eine Landschlachterei geschlossen worden, weil es dort zu Tierquälerei gekommen sein soll. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2023 08:30 Uhr

Abrechnungen der Stadtwerke Kiel kommen in diesem Jahr später

Rund 6.000 Erdgaskunden der Stadtwerke Kiel müssen auf ihre Jahreabrechnung länger warten, als in den vergangenen Jahren. Laut einem Sprecher kommt es zu Verzögerungen, da das Abrechnungssystem noch auf die Hilfen der Bundesregierung umgestellt werden muss. Im vergangenen Monat hatte der Bund zum Beispiel eine Abschlagszahlung übernommen, zusätzlich greift künftig die Gaspreisbremse. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.01.2023 | 08:30 Uhr