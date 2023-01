Polizei fahndet mit Fotos nach Serieneinbrecher Stand: 12.01.2023 10:00 Uhr Er ist offenbar seit einigen Jahren in Hamburg und im südlichen Schleswig-Holstein unterwegs: Die Polizei sucht nun mit einem Foto nach einem Serieneinbecher.

Der Mann soll seit 2019 in Hamburg und im südlichen Schleswig-Holstein in Wohnhäuser und Gartenlauben eingebrochen haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bisher sei es nicht gelungen, den Verdächtigen namentlich zu ermitteln. Allerdings sei der Mann im Zuge der Ermittlungen am Hamburger Hauptbahnhof gefilmt worden.

"Auffallend große Nase"

Das Bild zeigt einen leicht kräftigen Mann mit dunkelbraunen, teils lichten Haaren und leichtem Vollbart. Zudem ist in der Beschreibung von einer "auffallend großen Nase" die Rede, die der 30 bis 40 Jahre alte Mann haben soll. Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen und Zeuginnen den Mann oder Bekannte des Verdächtigen oder seinen Aufenthaltsort kennen. Weitere Details zu den Einbrüchen, der Anzahl der Fälle oder seiner Vorgehensweise wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht nennen.

