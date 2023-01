Stand: 12.01.2023 10:09 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Neubau der Regio Klinik Pinneberg ist Thema im Sozialausschuss

Am Donnerstag beschäftigt sich der Sozialausschuss des Landes Schleswig-Holstein damit, wie ein Neubau einer zentralen Regio-Klinik im Kreis Pinneberg finanziert werden könnte. Wie die Fraktionen von SPD und SSW ankündigten sollen Akten eingesehen werden. Entscheidungen und mögliche Zusagen sollen bisher nur mündlich gemacht worden sein. Vor knapp einem Monat hatte die Landesregierung die sichere Mitfinanzierung nicht mehr als sicher dargestellt. Die Leiterin der Regio Klinik unterstrich, ohne finanzielle Unterstützung sei der Neubau nicht möglich. Im Kreis Pinneberg soll es nach Plänen der Regio Kliniken in absehbarer Zeit nur noch ein zentrales Krankenhaus geben. Die beiden bisherigen Standorte in Elmshorn und Pinneberg sollen dafür geschlossen werden, an anderer Stelle soll ein Neubau entstehen. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2023 08:30 Uhr

Zu wenig Plätze bei Deutschkursen - VHS Pinneberg am Limit

Nach Recherchen von NDR Schleswig-Holstein gibt es deutlich zu wenige Deutschkurse für Geflüchtete. Die Träger, wie zum Beispiel die Volkshochschule (VHS) Pinneberg, können demnach den Andrang kaum bewältigen. Die Leiterin der VHS Pinneberg, Gesine Keßler-Mohr, sagte: "Im vergangenen Jahr hatten vier Kurse geplant und es sich am Ende zehn geworden." Kritik kommt auch vom Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein: Ohne Chance auf einen Kursplatz sähen sich viele Betroffene gezwungen, im Niedriglohnsektor zu arbeiten - weil sie wegen fehlender Deutschkenntnisse keine gute Arbeit fänden. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2023 08:30 Uhr

Prozessbeginn: Mit 670 Kilo Cannabis gehandelt

Ein Prozess um groß angelegten Handel mit Haschisch und Marihuana beginnt am Donnerstag am Lübecker Landgericht. Dem Angeklagten wird vorgeworfen zwischen April und September 2020 von Reinbek im Kreis Stormarn aus mehr als 670 Kilogramm Cannabisprodukte verkauft zu haben. Die Drogen soll der Mann in Kisten zu jeweils 100 Kilogramm Inhalt durch eine Spedition aus Spanien bezogen haben. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2023 08:30 Uhr

