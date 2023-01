Stand: 12.01.2023 10:22 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Flensburgs Bürgermeisterin Simone Lange wird verabschiedet

Im Flensburger Rathaus wird am Donnerstag Simone Lange (SPD) als Bürgermeisterin der Stadt feierlich verabschiedet. Die 46-jährige Politikerin musste sich im Oktober des vergangenen Jahres in einer Stichwahl ihrem parteilosen Herausforderer Fabian Geyer geschlagen geben. Geyer wurde bereits am Montag vereidigt, er wird seinen Posten am 15. Januar offiziell antreten. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2023 08:30 Uhr

Mädchenfußball an nordfriesischen Schulen

Der SV Frisia Lindholm wirbt an mehren Schulen im nördlichen Kreis Nordfriesland für den Mädchenfußball. Am Freitag besucht das Trainer- und Betreuerinnen-Team die Grundschule Klixbüll. "Wir wollen für den Mädchenfußball werben, damit die Mädchen dann vielleicht mal bei uns in den Verein kommen. Wir wollen wieder zwei Mädchenmannschaften in zwei Altersklassen bekommen", sagt Jörg Friedrichsen, Frauen-Fußballobmann bei Frisia. Insgesamt besucht der Verein im Januar sieben Schulen. Laut Friedrichsen stößt das auf großes Interesse. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2023 08:30 Uhr

Stadtmuseum Schleswig stellt Programm vor

Das Stadtmuseum Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) stellt am Donnerstag offiziell sein Jahresprogramm vor. Ein Höhepunkt wird die Fotoausstellung "WinterWale" mit Fotografien von Audun Rikardsen sein. Der Norweger ist Professor für Biologie und vielfach preisgekrönter Naturfotograf. Er habe das Verhalten und die Schönheit dieser Giganten in einzigartigen Bildern festgehalten, so Museumsleiterin Dörte Beier. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2023 08:30 Uhr

