Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Nach den Problemen auf der Bahnstrecke von Lüneburg nach Kiel des Bahnbetreibers erixx gibt es offenbar auch Probleme mit dem Schulbusverkehr im Norden des Kreises Ostholstein. Zahlreiche Eltern beklagen, dass ihre Kinder nicht rechtzeitig zur Schule kommen, da immer wieder Busse ausfallen oder zu spät kommen würden. Seit Anfang des Jahres betreiben die Rohde Verkehrsbetriebe im Auftrag des Kreises den Buslinienverkehr im Norden des Kreises. Die SPD in Oldenburg spricht von chaotischen Zuständen. Der Betreiber Rohde müsse in die Pflicht genommen werden und die Missstände unverzüglich abstellen, so Maaß weiter. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2023 08:30 Uhr

Ein Prozess um groß angelegten Handel mit Haschisch und Marihuana beginnt am Donnerstag am Lübecker Landgericht. Dem Angeklagten wird vorgeworfen zwischen April und September 2020 von Reinbek im Kreis Stormarn aus mehr als 670 Kilogramm Cannabisprodukte verkauft zu haben. Die Drogen soll der Mann in Kisten zu jeweils 100 Kilogramm Inhalt durch eine Spedition aus Spanien bezogen haben. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2023 08:30 Uhr

Der Kreis Herzogtum Lauenburg und andere vom Atomausstieg betroffene Kreise fordern Unterstützung beim Strukturwandel in ihren Regionen. Dafür haben sie eine gemeinsame Initiative gegründet. Das Ziel: Bund und Länder sollten dabei helfen, neue Arbeitsplätze rund um den Ausbau der erneuerbaren Energien zu schaffen. So könnten "energieaffine" Arbeitnehmer in den Regionen gehalten werden, erklärte die Initiative. Im Kreis Herzogtum Lauenburg steht das Atomkraftwerk (AKW) Krümmel in Geesthacht, das seit 2011 nicht mehr am Netz ist. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2023 08:30 Uhr

