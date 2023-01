Stand: 12.01.2023 10:08 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Itzehoe: Revision im Reiterhofprozess zurückgezogen

Der Freispruch im sogenannten Reiterhofprozess vor dem Itzehoer Landgericht (Kreis Steinburg) ist rechtskräftig. Das hat die Staatsanwaltschaft Itzehoe jetzt bestätigt. Man habe die Revision gegen das Urteil nach Durchsicht der schriftlichen Urteilsbegründung zurückgezogen, hieß es. Der 42-jährige Angeklagte war beschuldigt worden, im Sommer 2020 seinen Geschäftspartner auf einem Reiterhof in Quickborn im Kreis Pinneberg erschossen zu haben. Das Gericht hatte ihn im Februar des vergangenen Jahres freigesprochen - wegen Mangel an Beweisen. Außerdem habe ein plausibles Motiv gefehlt, hieß es in der Begründung weiter. Augenzeugen der Tat oder direkte Beweise habe es nicht gegeben. Die Staatsanwaltschaft stützte ihre Anklage auf Indizien. Der Angeklagte selbst hatte die Tat stets bestritten. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2023 08:30 Uhr

Albersdorf: Kirche bleibt nach Brand geschlossen

Die St. Remigius-Kirche in Albersdorf (Kreis Dithmarschen) bleibt länger für Gottesdienste geschlossen. Dies bestätigte der Kirchengemeinderat. In dem 900 Jahre alten Gebäude war im Oktober ein Heizlüfter in Brand geraten. Obwohl das Feuer schnell gelöscht werden konnte, hat sich offenbar eine große Menge Ruß auf die Inneneinrichtung und die und Orgel verteilt. Die aufwendigen Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten werden sich wohl noch einige Wochen hinziehen. Zurzeit finden die Gottesdienste im nahe gelegenen Gemeindehaus statt. Die Arbeiten könnten bis Ostern andauern, hieß es. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2023 08:30 Uhr

Itzehoe: Mann flüchtet vor der Polizei auf Dach

In Itzehoe (Kreis Steinburg) ist ein 26-jähriger Mann auf das Dach eines Hauses geflüchtet, als die Polizei einen Haftbefehl vollstrecken wollte. Als sie an der Haustür klingelten sei der Mann über einen Hinterhof geflohen und habe versucht, sich auf dem Dach in einem Schacht zu verstecken, so die Polizei. Dort sei er dann von den Beamten aufgespürt und verhaftet worden. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2023 08:30 Uhr

Itzehoe: Zum vierten Mal Geburtenrekord im Klinikum

Im vergangenen Jahr hat es einen Geburtenrekord im Klinikum Itzehoe (Kreis Steinburg) gegeben. Nach Informationen einer Sprecherin gab es 1.785 Entbindungen, 31 davon waren Zwillingsgeburten, sodass insgesamt 1.816 Babys im Klinikum das Licht der Welt erblickten. Damit verzeichnet das Krankenhaus den inzwischen vierten Geburtenrekord in Folge und widersetzt sich dem bundesweiten Trend: In ganz Deutschland wurden im vergangenen Jahr rund acht Prozent weniger Babys geboren als ein Jahr zuvor. Die stetig steigenden Geburtenzahlen in Itzehoe spiegelten den guten Ruf der Geburtsklinik wider, hieß es dazu. Immer mehr werdende Mütter kämen beispielsweise aus dem Hamburger Umland oder aus der Hansestadt selbst nach Itzehoe. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2023 08:30 Uhr

