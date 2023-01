Lützerath: Demo vor Habecks Wahlkreisbüro in Flensburg Stand: 12.01.2023 15:18 Uhr In Flensburg demonstrieren seit heute Mittag Menschen vor der Grünen-Kreisgeschäftsstelle gegen die Räumung des Braunkohle-Dorfes Lützerath. Laut Polizei ist es friedlich.

Zu Beginn der Demonstration sind am Mittag etwa 30 Menschen verschiedener Gruppen vor der Grünen-Kreisgeschäftsstelle in Flensburg vor Ort. Sie kritisieren vor allem Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), der hier auch sein Wahlkreisbüro hat. An der Hausmauer des Gebäudes hängen Plakate mit Aufschriften wie "Besetzt" oder "Lützi bleibt". Einige Aktivisten sind nach Angaben der Polizei unter dem Vorwand, Gespräche führen zu wollen, in das Gebäude eingedrungen. Gewalt war aber demnach nicht im Spiel. Auch ein Anzeige lag bis zum Nachmittag nicht vor.

In Lützerath läuft heute Tag Zwei der Räumung. Demonstranten bildeten zusammen mit Prominenten einen Protestzug gegen diese Räumung. Einige der Teilnehmer, darunter die "Fridays for Future"-Aktivistin Luisa Neubauer, blockierten eine Zufahrtsstraße Richtung Lützerath. Wenn die Regierung das Pariser Abkommen verletzte, sei friedlicher Protest nötig, erklärte sie in einem Live-Video im sozialen Netzwerk Instagram. Unterdessen begannen die Abrissarbeiten und Rodungen.

