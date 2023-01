Stand: 09.01.2023 07:13 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Sperrung auf A23 wegen umgekipptem Getränkelaster

Ein Getränkelaster ist am späten Sonntagabend auf der A23 im Kreis Pinneberg umgekippt. Der Auflieger blockierte laut Polizei bis etwa 6.30 Uhr die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Elmshorn und Tornesch in Richtung Süden. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Mittlerweile ist die Strecke wieder frei. Die Aufräumarbeiten dauerten verhältnismäßig lange, da ein Spezialkran nötig war, um den Auflieger zu bergen. Der Lastwagen transportierte nach Angaben der Polizei unter anderem Bierkisten. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2023 06:30 Uhr

Brand in Seniorenheim in Neumünster

Ein Feuer ist am Sonntagabend in einem Alten- und Pflegeheim in Neumünster ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte aus. Laut Leitstelle brannte es gegen 21 Uhr im Keller des Gebäudes im Schleusberg, nachdem eine größere Batterie anfing zu brennen. Der Qualm zog dabei ins Erdgeschoss. Verletzt wurde niemand - allerdings wurde ein Bewohner vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, weil er zuviel Rauch eingeatmet hatte. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2023 06:00 Uhr

Reparaturarbeiten auf A20

Autofahrende, die regelmäßig auf der A20 unterwegs sind, brauchen weiter viel Geduld. Im Dezember war die Fahrbahndecke zwischen Lübeck und Mecklenburg-Vorpommern aufgeplatzt. Der Straßenbelag hat die Temperaturschwankungen vor Weihnachten laut Autobahn GmbH nicht überstanden. Seitdem ist auf zehn Kilometern in jede Richtung nur eine Spur frei. Von heute an wird die A20 einen Monat lang repariert. Für die Sanierung werden auch die Anschlussstellen Groß-Sarau und Lübeck-Süd - zumindest kurzzeitig - gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2023 06:00 Uhr

Abgerissenes Reetdachhaus: Demo auf Sylt

In List auf Sylt (Kreis Nordfriesland) haben am Sonntagnachmittag mehr als 400 Menschen demonstriert. Ihr Motto: "Ausverkauf und Abriss stoppen - Insel-Leben erhalten!" Nach Angaben der Polizei blieb es ruhig. Eine Bürgerinitiative hatte zu der Kundgebung aufgerufen, nachdem einen Tag vor Silvester plötzlich ein mehr als 350 Jahre altes Reetdachhaus in List abgerissen worden war. Der Alte Gasthof stand nach Angaben des Lister Bürgermeisters Ronald Benck (CDU) nicht unter Denkmalschutz. Trotzdem sei widerrechtlich und ohne Genehmigung abgerissen worden, hieß es. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2023 07:00 Uhr

Wetter: Regen, aber auch trockene Phasen

Heute ist es zunächst dicht bewölkt und regnerisch, am Vormittag zieht der Regen auf die Ostsee ab. Anschließend bleibt es länger trocken. Neben vielen Wolken verspricht der Tag auch Auflockerungen und sogar etwas Sonne. Im Laufe des Nachmittags und am Abend ziehen von der Nordsee her noch einige Schauer auf. Die Höchstwerte erreichen 7 Grad in Bad Segeberg bis 8 Grad auf den Nordseeinseln. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2023 06:00 Uhr

