Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Baustelle auf der A20: Autofahrer brauchen viel Geduld

Autofahrer, die regelmäßig auf der A20 unterwegs sind, müssen weiter mehr Zeit einplanen. Im Dezember war die Fahrbahndecke zwischen Lübeck und Mecklenburg-Vorpommern aufgeplatzt. Von Montag an wird sie für einen Monat repariert. Der Straßenbelag hat die Temperaturschwankungen vor Weihnachten laut Autobahn GmbH nicht überstanden. Die Folge sind große Risse im Asphalt. Seitdem ist auf zehn Kilometern zwischen Lübeck-Genin und der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern in jede Richtung nur eine Spur frei. Und das wird auch bis voraussichtlich Ende des Monats so bleiben, so lange sollen die Reparaturen auf der A20 dauern. Für die Sanierung werden auch die Anschlussstellen Groß-Sarau (Kreis Herzogtum Lauenburg) und Lübeck-Süd - zumindest kurzzeitig - gesperrt. Autofahrer müssen mehr Zeit einplanen oder über Ausweichstrecken fahren. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2023 08:30 Uhr

Umleitungen auf der A1

Auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Sereetz (Kreis Ostholstein) und Scharbeutz (Kreis Ostholstein) müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer auf Umleitungen einstellen. In beiden Fahrtrichtungen finden Bauarbeiten statt, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Wegen Bohrkernentnahmen kommt es bis Freitag zu kurzzeitigen Sperrungen. Die Arbeiten finden jeweils tagsüber zwischen 9 Uhr bis 15:30 Uhr statt. In dieser Zeit steht für den Verkehr mindestens ein Fahrstreifen zur Verfügung. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2023 08:30 Uhr

Malente: Waldniedermoor an der Schwonauer Kate wird vernässt

In Malente im Kreis Ostholstein soll das teilweise ausgetrocknete Waldniedermoor an der Schwonauer Kate wieder vernässt werden. Die 7,3 Hektar große Fläche liegt in einem Waldstück südlich vom Ortsteil Benz. Für die Mitarbeiter der am Ukleisee gelegenen Försterei Wüstenfelde ist das eine besondere Herausforderung, denn die zuständige Försterei muss die Arbeiten mit der Hand verrichten. Für Bagger und schweres Gerät sei das Gelände nicht zugänglich, teilte die zuständige Försterei mit. Mit Hilfe von Holzspundwänden sollen Entwässerungsgräben aufgestaut werden, und diese Wände müssen nun von Hand in die Wasserläufe eingebaut werden. Durch den Verzicht auf schwere Maschinen würden auch negative Auswirkungen auf die umliegenden Flächen und die darauf befindlichen Pflanzenvorkommen verhindert, so die Försterei weiter. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2023 08:30 Uhr

