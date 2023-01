Stand: 09.01.2023 09:37 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Westküste: Mehrweg-Verordnung läuft problemlos

Die neue Mehrweg-Verordnung für Getränke und Speisen außer Haus läuft an der Westküste bisher problemlos an. Nach Angaben des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA) in Dithmarschen und Nordfriesland hätten sich die am meisten betroffenen Betriebe darauf eingestellt. Nach der neuen Verordnung müssen Restaurants und Imbiss-Betriebe seit erstem Januar Mehrweg-Geschirr anbieten. Die Verordnung soll verhindern, dass Millionen Tonnen Müll durch Einwegverpackungen anfallen und so zum Beispiel Plastik in den Meeren landet. Wichtig ist laut DEHOGA, dass sich möglichst viele Betriebe innerhalb eines Ortes oder einer Region auf möglichst ein einheitliches System einigen. Die Vertreter kritisieren, dass Betriebe unter sechs Mitarbeitern ganz von der Regel ausgenommen sind. Auch für größere Fastfood-Ketten gilt die Mehrweg-Regel nicht, wenn ihre Räume unter 80 Quadratmeter groß sind. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2023 08:30 Uhr

Pegelstände in Eider, Treene, Sorge und Stör gehen zurück

Die Pegelstände in Eider, Treene, Sorge sowie in der Stör sind zwar weiterhin erhöht, aber inzwischen etwas gesunken. Sie liegen laut Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) überall unterhalb des mittleren Hochwassers, erst darüber könnte es kritisch werden. Weil der Wind über das Wochenende deutlich nachgelassen und Richtung Süden gedreht hatte, konnten die Wassermassen der vergangenen Tage unter anderem über das Eidersperrwerk in die Nordsee entwässert werden. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2023 08:30 Uhr

Whatsapp-Betrug: Mann bekommt Geld zurück

Mit Hilfe der Polizei hat ein Mann eine vierstellige Summe zurückerhalten, die er durch Whatsapp-Betrüger verloren hatte. Die Bezirkskriminalinspektion in Itzehoe (Kreis Steinburg) konnte noch rechtzeitig das Empfängerkonto einfrieren und das gesamte Geld zurückerstatten lassen. Der Mann war den Angaben zufolge im Dezember auf eine Betrugsmasche über den Messengerdienst Whatsapp hereingefallen. Dabei gab sich der Betrüger als Kind des Mannes aus und hatte um die Überweisung eines vierstelligen Betrags gebeten. Angaben zu den mutmaßlichen Tätern machte die Polizei nicht. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.01.2023 | 08:30 Uhr