Westerhorn: Großfeuer nahe Bahngleisen gelöscht Stand: 09.01.2023 16:39 Uhr In Westerhorn im Kreis Pinneberg hat es heute einen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben. Dort brannte laut Leitstelle ein Landhandelsbetrieb - der Brand ist mittlerweile gelöscht.

Großeinsatz für die Feuerwehr in Westerhorn im Kreis Pinneberg am Montag: Gegen Mittag hatte eine Halle hinter einem Landhandel angefangen zu brennen, in der Spitze waren laut Feuerwehr etwa 170 Einsatzkräfte vor Ort, um den Brand in den Griff zu bekommen. Verletzt wurde niemand. Das Feuer war schnell unter Kontrolle, mittlerweile sind auch die Nachlöscharbeiten beendet. Weil viel Wasser über einen langen Weg transportiert werden musste, war deshalb extra eine Spezialeinheit vor Ort.

Bahnstrecke Elmshorn-Kiel nach Sperrung wieder frei

Weil der Betrieb in der Nähe der Bahngleise liegt, musste die Strecke zwischen Elmshorn und Kiel für die Löscharbeiten kurzzeitig gesperrt werden. Nach kurzer Zeit konnte die Strecke nach Angaben der Nordbahn aber wieder freigegeben werden und die Züge können wieder normal fahren. Warum das Feuer ausgebrochen war und wie hoch der Sachschaden ist, ermittelt jetzt die Polizei.

