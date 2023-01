Stand: 09.01.2023 09:54 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Mehr Passagiere fliegen vom Hamburger Flughafen ab

Der Hamburger Airport freut sich über einen deutlichen Anstieg der Passagierzahlen. Diese haben sich im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2021 mehr als verdoppelt. Die Flugbewegungen sind immer noch rund ein Drittel niedriger als vor Corona. Dennoch ist es deutlich lauter geworden, kritisiert Martin Mosel von der Bürgerinitiative Fluglärm: "Insbesondere der Nachtflugbetrieb ist völlig aus den Fugen geraten und der Flughafen versucht hier seinen Weg zurück in das Luftfahrtgeschehen auf dem Rücken der Betroffenen zu suchen und das geht natürlich überhaupt nicht. Die reguläre Nachtruhe beginnt um 22 Uhr, die Menschen müssen einen Flugbetrieb bis 24 Uhr ertragen und darüber hinaus. Das geht gegen die Gesundheit." Laut Hamburger Umweltbehörde ist die Zahl der verspäteten Nachtflüge überproportional angestiegen, es waren fast 200 Flüge mehr als 2019. Aus Norderstedt haben rund 75 Menschen mehr als 400 Beschwerden abgegeben, jede dritte wegen Störung der Nachtruhe. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2023 08:30 Uhr

A23: Getränkelaster sorgt für Sperrung

Auf der A23 war die Strecke Elmshorn und Tornesch in der Nacht zu Montag voll gesperrt. Der Grund: ein umgekippter Getränkelaster. Der Lkw war gegen halb 12 aus bislang ungeklärter Ursache gegen die Mittelleitplanke geraten und umgekippt, so die Polizei. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Lkw musste aber mit einem Spezialkran geborgen werden. Seit zwei Stunden ist die Autobahn wieder frei. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2023 08:30 Uhr

Große Beteiligung an Stunde der Wintervögel

An der NABU-Aktion "Stunde der Wintervögel"haben sich bislang mehr als 900 Menschen aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn beteiligt. Besonders häufig wurden laut NABU Haussperling, Amsel, Kohl- und Blaumeise sowie der Feldsperling gesichtet. Arten wie Eichelhäher oder Buchfinken seien wie erwartet kaum in den Gärten entdeckt worden. Durch den milden Winter finden diese derzeit genügend Futter in den Wäldern. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2023 08:30 Uhr

