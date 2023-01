Stand: 09.01.2023 09:42 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Kiel - Lübeck: Fahrplan weiter ausgedünnt

Der Bahnanbieter Erixx Holstein hat seinen Fahrplan zwischen Kiel und Lüneburg noch weiter ausgedünnt. Von Montag an bis zum 5. Februar fährt der RE 83 Kiel - Lübeck - Lüneburg nur noch alle zwei Stunden. Die Regionalbahn zwischen Kiel und Lübeck fährt die kommenden Wochen stündlich. Nach Angaben des Unternehmens ist anhaltender Personalmangel der Grund. Kritik kommt aus der Politik und vom Nahverkehrsverbund NAH.SH. Das Verkehrsministerium fordert von Erixx, die Verträge künftig einzuhalten. Der jetzige Zustand sei nicht akzeptabel, so Staatssekretär Tobias von der Heide (CDU). Das Unternehmen hatte im Dezember die Strecke Kiel - Lübeck - Lüneburg übernommen. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2023 08:30 Uhr

Felde fordert Tempo 30

In Felde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) kämpft eine Initiative für Tempo 30 auf der Dorfstraße. Bisher gilt dort Tempo 50. Die Bürgerinitiative Felde findet, das sei zu gefährlich, denn der Schulweg der Kinder im Ort führe mehr als zwei Kilometer direkt an dieser Straße entlang: "Die Messwerte zeigen, dass sich ungefähr 20 Prozent der Autofahrer, an die Höchstgeschwindigkeit im Ort an der Kita halten, 80 Prozent fahren schneller." Auch die Gemeinde will den Verkehr beruhigen und hat einen Antrag auf eine Geschwindigkeitsbegrenzung beim Kreis Rendsburg-Eckernförde gestellt. Der hat selbst gemessen und meint: Nur jedes zehnte Auto sei zu schnell. Und für Tempo 30 sei die Dorfstraße nicht gefährlich genug. Deswegen bleibe es bei Tempo 50. Die Gemeinde prüft einen Widerspruch. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2023 08:30 Uhr

Neumünster: Feuer in Alten- und Pflegeheim

Ein Feuer in einem Alten- und Pflegeheim hat Sonntagabend die Feuerwehr in Neumünster alarmiert. Laut Leitstelle brannte es gegen 21 Uhr im Keller des Gebäudes in der Straße Schleusberg, nachdem eine größere Batterie angefangen hatte zu brennen. Der Qualm zog dabei ins Erdgeschoss. Verletzt wurde niemand - allerdings wurde ein Bewohner vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, weil er zuviel Rauch eingeatmet hatte. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2023 08:30 Uhr

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

