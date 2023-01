Stand: 09.01.2023 09:32 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Flensburg: Neuer Oberbürgermeister wird vereidigt

Flensburgs künftiger Oberbürgermeister Fabian Geyer (parteilos) wird Montagnachmittag im Rathaus der Stadt vereidigt. Offiziell tritt der parteilose 53-Jährige seinen Posten am 15. Januar an. Geyer löst die bisherige Amtsinhaberin Simone Lange (SPD) ab. Der Jurist hatte sich Anfang Oktober in der Stichwahl durchgesetzt. Fabian Geyer sagte, dass er die größte Erwartungshaltung und den größten Anspruch an sich selbst habe. "Ich habe klare Vorstellungen davon, wie ich bestmöglich meinen Beitrag geben kann - auch für die Stadt und die Bevölkerung. Ich möchte, dass die Menschen das Gefühl haben, dass ich ernsthaft mit ihnen zusammenarbeiten möchte - auch im Sinne der großen Aufgaben. Alles weitere gehen wir dann nach und nach an." | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2023 08:30 Uhr

List auf Sylt: Demo gegen Gasthof-Abriss

In List auf Sylt (Kreis Nordfriesland) haben am Sonntag mehr als 400 Menschen demonstriert. Ihr Motto war: "Ausverkauf und Abriss stoppen - Insel-Leben erhalten!". Nach Angaben der Polizei blieb es ruhig. Eine Bürgerinitiative hatte zu der Kundgebung aufgerufen, nachdem einen Tag vor Silvester plötzlich ein mehr als 350 Jahre altes Reetdach-Haus in List abgerissen worden war. Der Alte Gasthof stand nach Angaben des Lister Bürgermeisters, Ronald Benck (CDU), nicht unter Denkmalschutz. Trotzdem sei widerrechtlich und ohne Genehmigung abgerissen worden, hieß es. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2023 08:30 Uhr

Deutsche Teams erfolgreich bei Faustball-EM in Krusau

Deutschland ist doppelter Europameister bei den U19-Mannschaften im Faustball. In der Grenzhalle im dänischen Krusau setzten sich sowohl das Frauen- als auch das Männerteam am Wochenende durch. Die Folgeplätze gingen in den Gruppen jeweils identisch an Österreich und die Schweiz. Dänemark und Italien gingen leer aus. Das "Team Denmark Faustball" hat aufgrund einer Absage des ursprünglichen EM-Ausrichters Leipzig kurzfristig die Möglichkeit erhalten, die Europameisterschaft in Krusau auszurichten. Faustball hat in Dänemark vor allem eine Tradition in der Deutschen Minderheit, die auch viele Spielerinnen und Spieler der dänischen Nationalteams stellt. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.01.2023 | 08:30 Uhr