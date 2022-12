Stand: 27.12.2022 07:13 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

ADAC warnt vor Staus zwischen den Jahres

Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) rechnet in den kommenden Tagen mit volleren Straßen. Grund ist demnach der Rückreisverkehr nach Weihnachten, zudem brechen viele Menschen in den Silvesterurlaub auf. Laut ADAC dürften die Baustellen rund um Hamburg, aber auch die Rader Hochbrücke und vor allem der Grenzübergang nach Dänemark auf der A 7 zum Nadelöhr werden. Bei den Autozügen nach Sylt werden Reservierungen empfohlen. Das gilt auch für die Fähren von und nach Föhr und Amrum. Dort werden alle vier Fähren im Einsatz sein. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2022 07:00 Uhr

Lauenburg: Person bei Brand verletzt

Bei einem Küchenbrand in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist am Montag ein Mensch verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Laut Leitstelle hatten Nachbarn am Montagabend den Rauchmelder gehört und die Feuerwehr gerufen. Die Einsatzkräfte löschten den Brand. Weitere Teile des Mehrfamilienhauses waren nicht betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2022 06:30 Uhr

Größtenteils ruhige Feiertage für Einsatzkräfte in SH

Die Weihnachtstage sind für die Einsatzkräfte in Schleswig-Holstein recht ruhig verlaufen. Polizei und Feuerwehr hatten nach eigenen Angaben nur kleinere Einsätze. Lediglich in Schwentinental im Kreis Plön wurde die Polizei mehrfach wegen illegalen Drogenbesitzes gerufen. Die Polizei ermittelt hier gegen 19 Verdächtige - in zwei Fällen auch wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Viel zu tun hatte hingegen in manchen Regionen der Rettungsdienst. Ungewöhnlich viele Menschen mussten mit Atemnot oder Fieber ins Krankenhaus gebracht werden, so ein Sprecher der Rettungsleitstelle Süd in Elmshorn. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2022 06:00 Uhr

Handball: THW Kiel gewinnt gegen Minden

Der THW Kiel hat im letzten Liga-Spiel vor der WM-Pause einen deutlichen Heimsieg gefeiert. Die Kieler schlugen den Tabellenvorletzten GWD Minden in der Bundesliga-Rückrunde am Montagabend mit 36 zu 29. Vorübergehend kletterte der THW durch den Sieg wieder auf den ersten Tabellenplatz. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2022 06:00 Uhr

Wetter: Bewölkt und regnerisch bei 5 bis 7 Grad

Am Morgen und im weiteren Tagesverlauf bleibt es wechselnd bewölkt mit Schauern. Die Temperaturen liegen bei maximal 5 bis 7 Grad. An den Küsten ist es windig, vor allem an der Nordsee sind Windböen möglich, die über den Tag stärker werden. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2022 06:00 Uhr

